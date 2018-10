Chanel laat z'n modellen uitwaaien aan zee op Paris Fashion Week Liesbeth De Corte

02 oktober 2018

17u18 0 Style Chanel staat bekend om z'n opvallende decors tijdens de modeweken, en stelde ook deze keer niet teleur. Voor Paris Fashion Week liet creatief directeur Karl Lagerfeld een strand aanleggen, inclusief kilo's zand en échte golven.

Kans is groot dat alle aanwezigen zich plots in de Franse Rivièra waanden. Je zou voor minder, want modekeizer Lagerfeld heeft opnieuw alles uit de kast gehaald. Het indoorstrand, aangelegd met zand, water, een houten steiger, knappe redders en zeemeeuwgeluiden die uit speakers galmden, was dan ook de ideale locatie om de lente-zomercollectie voor 2019 te presenteren.

Het enige verschil met een doordeweeks strand? Hoogstwaarschijnlijk de kledij. De modellen flaneerden over het strand met hun schoenen in de hand, maar in plaats van zwemkledij droegen ze de kenmerkende tweed jasjes, nonchalante zwarte cropped broeken, rieten hoeden, talrijke zomerjurkjes en outfits in pastelkleuren. Geen idee hoe het bij jullie zit, maar wij missen de zomer nu al.