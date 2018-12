Chanel laat geen krokodillen en andere exotische dieren meer sneuvelen Timon Van Mechelen

04 december 2018

13u39 0 Style Het Franse modehuis Chanel gaat niet langer exotische dierenhuiden gebruiken voor hun collecties. Een opvallende beslissing van het merk dat juist zo gekend staat om hun handtassen en accessoires van krokodillenleer.

Momenteel wordt er in de collecties van het luxemerk Chanel nog volop slangen- en krokodillenleder gebruikt en hier en daar ook nog een streepje bont. In de toekomst gaan ze daar volledig mee stoppen, laat Bruno Pavlosky, verantwoordelijke voor de modeactiviteiten van het merk, weten. Morgen vindt in New York de Métiers d’art-show van het label plaats, wellicht vandaar de timing van dit statement.

Aan Business of Fashion vertelt hij dat het steeds moeilijker wordt om huiden te maken die voldoen aan ‘de kwalitatieve en ethische normen’ van het bedrijf en dat ze zich daarom zelf gaan toeleggen op het ontwikkelen van nepleder en bont. Het zal volgens Pavlosky nog wel even duren voor alle kledingstukken met exotische dierenhuid en bont uit de rekken zijn, maar er komen er in de toekomst dus geen nieuwe bij.

Creatief directeur van het huis, Karl Lagerfeld, laat nog weten dat er sowieso al weinig bont werd gebruikt in de collecties van Chanel. “Wat betreft dierenhuiden hebben we die keuze gemaakt om ermee te stoppen omdat het in de lucht hing, maar het is geen keuze die ons werd opgelegd. We hebben die beslissing in alle vrijheid zelf genomen.”

Verrassend

Hoewel heel wat merken, we denken recent nog aan Gucci, Jean Paul Gaultier en Versace, Chanel al voorgingen en de druk op modelabels vergroot, blijft het verrassend dat het bekende Franse huis volgt. Zo presenteerde Lagerfeld in 2016 nog een collectie voor Fendi die enkel uit bont bestond.