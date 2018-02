Chanel in huis halen was nog nooit zo betaalbaar dankzij deze afspeellijst CD

19 februari 2018

13u03

Bron: Vogue 0 Style Een Chanel-tas past wellicht niet binnen je budget, maar voor wie toch droomt van een staaltje haute couture lanceert het Franse modehuis nu ook haar eigen playlist. De afspeellijst bundelt de soundtracks van haar modeshows, alsook de favoriete muziek van beroemde Chanel-fans. Zo heb je toch een beetje Chanel in het bezit.

‘Music gives color to the air of the moment,’ zei Lagerfeld ooit volgens de Amerikaanse Vogue. Het is dan ook geen toeval dat er steeds met veel liefde een soundtrack wordt samengesteld voor de shows van het Franse modehuis. Mode en muziek zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Een Chanel-playlist lijkt in dat opzicht dan ook een logische uitbreiding voor het atelier.

In de muziekapp zal onder andere een 'best of'-compilatie te beluisteren zijn van de laatste shows, samengesteld door Chanels persoonlijke muziekdesigner Michel Gaubert. Daarnaast zijn er ook andere afspeellijsten samengesteld door beroemde Chanel-fans waaronder Pharrel Williams, Sébastien Tellier en Caroline de Maigret.

Je vind de Chanel-playlist op Apple Music. Plug je oortjes maar in, the runway is all yours.

#TheSoundofCHANEL now available on Apple Music through link in bio. Een foto die is geplaatst door null (@chanelofficial) op 16 feb 2018 om 22:44 CET