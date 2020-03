Chanel gaat mondmaskers maken Margo Verhasselt

30 maart 2020

10u00 2 Style Heel wat grote merken sprongen de voorbije weken in de bres voor de medische wereld en hielpen waar ze konden om te steunen in de strijd tegen het coronavirus. De laatste in dat rijtje? Chanel. Het Franse modehuis kondigde zondag aan dat werknemers workshops zouden volgen om mondmaskers en schorten te maken van zodra de Franse overheid groen licht gaf voor hun prototypes.

“Vandaag zetten we onze werkkrachten en partners in om beschermende maskers en shirtjes te maken”, beschrijft het statement van Chanel. In ons buurland zouden ze wekelijks zo'n 40 miljoen mondmaskers nodig hebben. Frankrijk zou er dan ook nog een miljard bijbesteld hebben. Eerder sprong ook luxeconglomeraat LVMH hen bij: ze kochten een gigantisch aantal mondmaskers aan en Chanel doneerde zo'n 1,2 miljoen euro aan ziekenhuizen.

Maar ze zijn zeker niet de enigen. Heel wat designers en labels - Christian Siriano en Prada bijvoorbeeld - doken eerder al in hun portefeuille. Andere designers begonnen ook al mee mondmaskers te maken, terwijl andere merken zoals LVMH, Estée Lauder en Coty Inc. ook ontsmettende handgel zijn beginnen produceren.