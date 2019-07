Chanel duidt hoofd diversiteit en inclusiviteit aan Margo Verhasselt

16 juli 2019

13u30

Diversiteit is een hot topic in de modewereld en dat heeft ook Chanel begrepen. Het Franse modehuis wil de diversiteit van het bedrijf verbeteren en introduceert daarom voor het eerst de positie 'Head of Diversity & Inclusion'.

Modewebsite Business of Fashion bericht dat Chanel Fiona Pargeter heeft aangeduid om de diversiteit in het bedrijf in goede banen te leiden. Pargeter was hiervoor Head of Diversity & Inclusion bij Swiss Bank UBS voor Europa, Afrika en het Midden-Oosten. Het is de eerste keer dat Chanel dergelijke positie aanstelt, hiervoor werd de job uitgevoerd door hun People & Organization-afdeling.

Chanel is niet het eerste Europese luxemerk dat structurele veranderingen ondergaat om aan de inclusiviteit van hun bedrijf te werken. Gucci kondigde in maart aan dat ze een initiatief zouden opstarten tegen racisme, nadat ze werden teruggefloten omdat ze een pull op de markt brachten die zou lijken op een blackface. Prada was daarnaast in december nog genoodzaakt om sleutelhangers uit de winkels te halen nadat ook zij onder vuur lagen door blackface. Dolce & Gabbana moest hun modeshow in Shanghai cancelen nadat een model pasta at met stokjes en Stefano Gabbana racistisch uit de hoek kwam.

Het was een jaar met veel veranderingen voor Chanel over het algemeen. Het modehuis verloor hun creatieve directeur Karl Lagerfeld in februari. Dezelfde maand kondigde het label nog aan dat Virginie Viard het stokje van hem zou overnemen samen met Eric Pfrunder.