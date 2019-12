Chanel bouwt appartement van Coco Chanel na voor nieuwe show LDC

06 december 2019

12u01 0 Style Karl Lagerfeld pakte zijn modeshows graag groot uit. Zijn opvolger, creatief directeur Virginie Viard, wil die traditie duidelijk voortzetten. Zij bouwde in Parijs een gigantisch decor dat een kopie moest zijn van het appartement van Coco Chanel.

Deze week vond de Chanel Métiers d’Art 2019-2020 collectie plaats. Deze show wordt elk jaar buiten de gewone modeweken georganiseerd en heeft als doel de verschillende ateliers en hun vakmanschap in de bloemetjes te zetten. Afgelopen jaren vond het event al plaats in New York, Hamburg, Mumbai, Edingburgh, Dallas en Salzbug. Maar Viginie Viard - die sinds het overlijden van Karl Lagerfeld aan het roer staat van Chanel - keerde terug naar de roots van het Franse label: Parijs.

Dat mag je letterlijk nemen. De show kreeg zelfs de naam 31 Rue Cambon, een verwijzing naar het adres van het hoofdkwartier, de iconische boetiek én het appartement van Coco Chanel.

Voor het decor riep Viard de hulp in van filmmaakster Sofia Coppola – die onlangs ook een korte documentaire over het modehuis maakte. En het duo is duidelijk all out gegaan. De volledige ruimte werd een gigantische kopie van het appartement, inclusief de typische kroonluchters en elegante trap.

Ook de collectie an sich zorgde voor een kleine flashback. Van tweed tot mantelpakjes en parelkettingen: alle klassieke elementen passeerden de revue op de catwalk.