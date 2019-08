Chanel Beauty werkt voor het eerst samen met transgendermodel LDC

"Mijn hele leven is een gevecht geweest. Maar dit is voor mij één van de meest triomfantelijke momenten." Met die woorden maakt Teddy Quinlivan het fijne nieuws bekend: ze is het eerste openlijke transgendermodel dat een gezicht wordt van een beautycampagne van Chanel.

Het is niet de eerste keer dat Quinlivan samenwerkt met Chanel. Op Instagram schrijft de 25-jarige Amerikaanse dat ze al twee shows gelopen heeft voor het Franse modehuis, maar destijds had ze nog niet bekendgemaakt dat ze een transgender is. “Toen ik mezelf outte, wist ik dat sommige merken niet meer met me zouden willen samenwerken. Ik ging ervan uit dat Chanel één van die merken zou zijn. Maar zie me nu, in een campagne van Chanel Beauty!”

Afsluiten doet ze met een inspirerende boodschap: “De wereld zal je in de put duwen, op je spuwen, zeggen dat je waardeloos bent. Het is jouw taak om sterk in je schoenen te blijven staan en te blijven vechten”, zo klinkt het advies aan haar volgers. “Als je opgeeft, zal je nooit de zoete smaak van overwinning proeven.”

Quinlivan is opgegroeid in Boston en is hormonen beginnen slikken toen ze 17 jaar was. “Al van jongs af aan voelde ik me een vrouw. Dan keek ik stiekem in de kast van mijn mama en begon ik me te verkleden. Mijn ouders hebben het lange tijd niet geweten, maar net voor ik op school aankwam, veranderde ik snel van kleren en gebruikte ik make-up”, vertelde ze een tijdje geleden aan Elle.

Na haar middelbare school zette Quinlivan haar eerste stappen in de modellenwereld. “Ik heb toen bewust gekozen om het geheim te houden. Niemand stelde er vragen bij, dus ik voelde me niet geneigd om iemand te vertellen dat ik transgender was."

Maar door de hormonen ervoer ze naar eigen zeggen een wervelwind aan emoties. “Ik gedroeg me als een prepuberaal kind, en niemand begreep waarom.” Daarom koos ze er in 2017 voor om uit de kast te komen. “Ik was klaar om het aan de wereld te vertellen.”