CEO van Victoria’s Secret stapt op LDC

15 november 2018

10u26 0 Style Jan Singer, de topvrouw van Victoria’s Secret, heeft haar boeltje gepakt. Dat heeft het lingerielabel bevestigd aan het gerenommeerde tijdschrift Time. Het merk ligt al een tijdje onder vuur, vooral door het gebrek aan diversiteit.

Twee jaar stond Singer aan het roer bij Victoria’s Secret, maar nu is dus bekend geraakt dat ze het bedrijf verlaat. Onverwacht, maar toch ook weer geen complete verrassing. Zo kampt het label al een tijdje met dalende verkoopscijfers en was er de voorbije weken veel hetze rond de jaarlijkse runway show. In de aanloop naar het event startte Robyn Lawley, een van de meest beroemde plussizemodellen ter wereld, een petitie om de modeshow van het lingerielabel te boycotten.

Ook achteraf kwam er veel commentaar. Vooral dan na enkele pijnlijke uitspraken van chief marketing officer Ed Razek. De man had in een interview met de Amerikaanse Vogue laten vallen dat transgenders niets te zoeken hadden bij de show van het lingeriemerk, en ook plussize modellen zouden het niet kunnen schoppen tot één van de ‘Angels’. Ondertussen heeft hij z’n excuses aangeboden.