CEO Scotch & Soda stapt op Margo Verhasselt

23 januari 2019

12u20

Bron: Nieuwsblad 0 Style Het Nederlands kledinglabel Scotch & Soda moet op zoek naar een nieuwe CEO. De huidige CEO van het merk, Dirk-Jan Stoppelenburg, stopt ermee.

De reden voor het vertrek? Stoppelenburg wil meer tijd spenderen met zijn familie en gooit daarom het roer om. Hij blijft echter wel op post tot er iemand is om zijn plek in te nemen en blijft daarnaast ook voorzitter van het Nederlands bedrijf.

Stoppelenburg werkte vijf jaar lang voor het modemerk en heeft er een mooi parcours opzitten bij Scotch & Soda. “Ik ben erg trots op de resultaten die we de afgelopen jaren samen hebben geleverd. Scotch & Soda is een modemerk dat stap voor stap de wereld verovert. Ik kijk er naar uit om betrokken te blijven bij de ontwikkeling van Scotch & Soda in mijn nieuwe rol”, laat hij weten in een persbericht.