Céline handtassen uit het tijdperk van Phoebe Philo zijn nu grof geld waard Timon Van Mechelen

23 oktober 2018

16u23 2 Style Heb je een handtas in huis van toen Phoebe Philo nog de plak zwaaide bij modemerk Céline – sinds kort Celine zonder accent? Dan hebben we goed nieuws. Sinds de komst van creatief directeur Hedi Slimane zijn de oude tassen flink in waarde gestegen, aldus modewebsite Business of Fashion. Ook in België wordt die trend opgemerkt.

Er is veel geschreven over het Franse modehuis Celine de afgelopen maanden en weken. In mei stelde ontwerpster Phoebe Philo haar laatste collectie voor om daarna vervangen te worden door Hedi Slimane. Zij stuwde in haar 10 jaar als hoofdontwerper bij het merk het label naar ongekende hoogtes dankzij haar kenmerkende minimalistische stijl. Hij haalde meteen het accent op de –e weg uit de merknaam Céline en presenteerde begin deze maand een voorspelbare eerste collectie in Parijs. De reacties op de show waren vernietigend (wat hij had ontworpen voor Celine leek sprekend op zijn werk voor Saint Laurent wat niets met minimalisme te maken heeft, nvdr) en de Celine-fans verkeerden in diepe rouw.

Ze zochten massaal toevlucht tot het Instagramaccount @oldceline waar we hier al over schreven, en hebben nu blijkbaar ook de jacht geopend op handtassen die Phoebe Philo nog ontwierp voor het modelabel. De gerenommeerde modewebsite Business of Fashion schreef dat de tassen mét accent nu gemiddeld 30% meer waard zijn en dat er 52% meer gezocht wordt online naar tweedehands Céline handtassen.

Dat blijkt ook in ons land het geval te zijn. Elien Migalski van Labellov, de Antwerpse (online) boetiek voor vintage handtassen en designeraccessoires, bevestigt aan ons dat ook zij merken dat de echte liefhebber nu meer dan ooit op zoek is naar oude Céline tassen. “Harde cijfers kan ik helaas niet geven, maar we merken wel degelijk een verschil en ik denk dat de handtassen ontworpen door Philo alleen nog maar meer in waarde gaan stijgen.”