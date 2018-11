Celine geeft voor de eerste keer ooit een show op Parijse mannenmodeweek Timon Van Mechelen

20 november 2018

10u38 0 Style Voor het eerst in de 73-jarige geschiedenis van modehuis Celine, zal het merk een show geven op de mannenmodeweek in Parijs. Pas sinds de aanstelling van Hedi Slimane als creatief directeur in januari, heeft het merk namelijk een mannencollectie.

Hedi Slimane zal de eerste mannencollectie van Celine voorstellen op de mannenmodeweek in Parijs in januari, dat schrijft Women’s Wear Daily. De creatief directeur van het merk presenteerde in september al enkele mannenlooks tijdens de vrouwenshow van het van oorsprong Franse label. Die deden alvast denken aan wat de ontwerper eerder bij Dior en Saint Laurent ontwierp voor mannen: alles zo skinny mogelijk, zowel broeken als bovenstukken. Liefst ook gedragen door zo mager mogelijke jongens.

De afgelopen maanden en weken is er veel geschreven over Celine. In mei stelde ontwerpster Phoebe Philo haar laatste collectie voor om daarna vervangen te worden door Hedi Slimane. Zij stuwde in haar 10 jaar als hoofdontwerper bij het merk het label naar ongekende hoogtes dankzij haar kenmerkende minimalistische stijl. Hij haalde meteen het accent op de –e weg uit de merknaam Céline en presenteerde in september een voorspelbare eerste collectie in Parijs. De reacties op de show waren vernietigend (wat hij had ontworpen voor Celine leek sprekend op zijn werk voor Saint Laurent, wat niets met minimalisme te maken heeft, nvdr) en de Celine-fans verkeerden in diepe rouw. Zoals we hiervoor al zeiden, gold dat ook voor de eerste mannenlooks die Slimane voorstelde.

Het is dus tot januari wachten voor we weten of hij deze keer wel met iets nieuws en anders op de proppen komt.