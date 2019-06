Celebs halen alles uit de kast op de ‘Oscars van de mode’ Timon Van Mechelen

04 juni 2019

11u31 0 Style Gisterenavond vonden de CFDA Fashion Awards plaats, de meest prestigieuze Amerikaanse modeprijzen. Op zo’n avond kun je er natuurlijk niet niét modieus uitzien, dus deden de aanwezige celebs extra hun best.

De grote winnaar van de avond zelf was Brandon Maxwell, die de prijs kreeg voor womenswear designer of the year. Dezelfde prijs, maar dan voor mannenmode, ging naar Rick Owens die het in die categorie opnam tegen populaire namen als Virgil Abloh en Thom Browne. Ashley Olsen en Mary-Kate Olsen van The Row kregen de award voor beste accessoire-ontwerpers en Jennifer Lopez is dan weer mode-icoon van het jaar.

Gigi Hadid en Virgil Abloh in Off-White

Bella Hadid In Michael Kors Collection

Jennifer Lopez in Ralph Lauren

Ashley Olsen en Mary-Kate Olsen in The Row

Lily Aldridge in Brandon Maxwell

Emily Ratajkowski in Hellessy

Doutzen Kroes in Sies Marjan

Diane Kruger in Jason Wu

Alek Wek in Rosie Assoulin

Laura Harrier in Khaite

Hanne Gaby Odiele in Monse

Teyana Taylor in Thom Browne