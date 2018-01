Celebs als Kim Kardashian zijn massaal fan van dit spotgoedkope beautymerk, dit moet je erover weten Timon Van Mechelen

30 januari 2018

10u41 0 Style Toen Kim Kardashian liet vallen in een interview dat ze regelmatig een peeling van The Ordinary gebruikt met een prijskaartje van amper 6 euro, was het product in een paar minuten uitverkocht. Beautyliefhebbers prijzen het goedkope merk echter al maanden de lucht in. Dit moet je erover weten.

The Ordinary zag een dik jaar geleden het levenslicht in Canada, en het was meteen hét gespreksonderwerp onder beautyliefhebbers. Insiders waren zo enthousiast, dat het merk de vraag even zelfs niet meer kon bijhouden. De productie is ondertussen fors verhoogd.

Vanwaar die populariteit?

Zoals de naam al doet vermoeden blinkt The Ordinary vooral uit in heel ‘gewoon’ zijn, maar dan toch ook weer niet. Hun concept is dat ze alles zo simpel mogelijk houden, qua verpakking en ingrediënten, zodat alleen datgene overblijft dat echt nodig is. Geen bloemige geurtjes of chique gouden verpakkingen die de prijs de hoogte injagen, maar effectieve ingrediënten en bijna saaie tubes en flesjes. Daardoor kunnen ze de prijs stevig drukken en weet de consument exact wat het kan verwachten.

Een dagcrème voor zo’n 5 euro, een chemische peeling voor 7 euro, een serum dat je er instant wakker doet uitzien voor 9 euro, met spotgoedkoop bedoelen we ook écht spotgoedkoop. Want waar in godsnaam vind je een serum voor minder dan de prijs van een blauwe pot Nivea? Tel daarbij op dat de producten ook daadwerkelijk doen wat ze beloven, en je weet meteen waarom The Ordinary in korte tijd zo succesvol is geworden.

Bedoeling is om zelf je routine samen te stellen op de website van het merk. Last van pigmentvlekken? Dan raden ze via een handig systeem een juiste peeling voor je aan. Heb je een vette huid, dan krijg je een suggestie voor een toner en dagcrème, roodheid kun je dan weer tegengaan met een nachtcrème. Je mag al deze producten ook door elkaar gebruiken (of toch de meeste), zodat je alle problemen in één keer kunt aanpakken. Vind je een bepaald product toch niet zo goed? Dan is het gelukkig niet zo dat je er veel geld aan kwijt bent.

Het artikel gaat verder onder de foto.

Ik heb zelf ook al een aantal producten uitgetest, de ‘Azelaic Acid Suspension 10%’, ‘AHA 30% + BHA 2% Peeling Solution’ en ‘EUK 134 0,1% Water-Free, High-Potency Antioxidant Formula’ om specifiek te zijn. Ondertussen gebruik ik ze nu zo’n 3 maanden, en ik kan alleen maar zeggen dat ik heel aangenaam verrast ben. Mijn huid is zichtbaar egaler, poriën en fijne lijntjes zijn minder opvallend en mijn gezicht blinkt niet zo fel meer doorheen de dag.

Waar bestel je de producten?

Helaas heeft The Ordinary (nog) geen fysieke verkooppunten in ons land, maar gelukkig kun je de producten wel makkelijk online shoppen. Via Cultbeauty en ASOS, maar ikzelf heb net mijn nieuwe bestelling geplaatst op de website van Deciem. Het is het moederbedrijf achter The Ordinary, waar je het grootste aanbod aan producten vindt, en waar je minder verzendkosten op moet betalen.

En die favoriete peeling van Kim K? Dat is de Granactive Retinoid 2% Emulsion.