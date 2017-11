Celebrities in creaties van de overleden ontwerper Azzedine Alaïa Timon Van Mechelen

11u45 1 Brunopress Rihanna op de Grammy Awards in 2013 in een jurk van Azzedine. Style Dit weekend is de bekende ontwerper Azzedine Alaïa op 77-jarige leeftijd komen te gaan . Zijn werk was erg geliefd bij celebrities als Rihanna en Kim Kardashian, daarom brengen we een overzichtje van zijn bekende fans.

Azzedine ging in veel opzichten zijn eigen weg. Zo negeerde hij de traditionele modeseizoenen en presenteerde hij in zijn eigen tempo nieuwe collecties. De naam Alaïa werd synoniem voor glamour, sensualiteit, stijl, zelfvertrouwen, comfort en sexappeal.

Zijn ontwerpen zijn erg herkenbaar, omdat ze altijd supervrouwelijk zijn en meestal donker van kleur. Hij was ook grote fan van experimenteren met verschillende materialen, zo gebruikte hij bijvoorbeeld regelmatig breiwerk, leder, viscose en plastiek door elkaar. En dat viel in de smaak bij menig celeb. Topmodellen als Naomi Campbell en Linda Evangelista liepen in zijn begindagen haast gratis mee in de shows in ruil voor kleren. De laatste jaren uitten ook sterren als Kim K, Madonna en Victoria Beckham zich als fan.

BrunoPress Amber Valletta op een event van W Magazine in New York in 2011.

BrunoPress Scarlett Johansson in een jurk van Azzedine Alaia op de Annual Academy Awards in 2017.

BrunoPress Katie Holmes op een feestje van Dujour Magazine in 2014. Ze draagt een jurk van Azzedine Alaïa.

Photo News Melania Trump draagt een riem van Azzedine Alaïa in 2017.

Photo News Actrice Penelope Cruz op de SAG Awards in 2009.

Photo News Doutzen Kroes op het filmfestival van Cannes in 2009.

Photonews Monica Bellucci op de 'Virna Lisi Award' in 2017.

Photonews Naomi Campbell naast Azzedine in een jurk van hem.

Photonews Diane Kruger in 2012.

Photonews Rihanna op de Grammy Awards in 2013.

BrunoPress Michelle Obama in 2009 in Duitsland.

Simply the best! No one like you! It was an honor to know you. You will be missed so greatly! Rest In Peace Mr. Alaia Een foto die is geplaatst door Kim Kardashian West (@kimkardashian) op 18 nov 2017 om 20:38 CET

Azzedine always made me feel beautiful, empowered and celebrated. It was an honor to wear his creations, work with him and know his kind, genius soul🙏🏼 Rest in peace Mr. #AzzedineAlaia 💔❤ Een foto die is geplaatst door irinashayk (@irinashayk) op 18 nov 2017 om 16:19 CET