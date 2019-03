Catwalks van de modeweken kleuren tricolore: 3 Belgische topmodellen stelen de show Bieke Cornillie

06 maart 2019

00u00 0 Style Nieuw, fris, piepjong: de zopas afgesloten modeweken zijn een poel van kersverse gezichten. Steevast ook uit ons land, trouwens. En ook deze keer liepen Belgische meisjes ettelijke kilometers catwalk af in New York, Milaan, Londen en Parijs. Drie nieuwe, ranke verschijningen van eigen bodem staken hun hoofd definitief boven water. Chaikra Maximus, Noor Chaltin en Louise Robert defileerden zich in de lijst van Belgische topmodellen.

Chaikra Maximus (19, Gent)

Een gezicht vol piercings en een keurige Dries Van Noten om de schouders: Chaikra Maximus (19) is een vat vol contrast. De ruige Gentse was de ontdekking van de afgelopen modeweken. Van Dior tot Alexander McQueen, allemaal wilden ze het model met de gigantische ‘stretcher’ in de oorlel. “Mijn alternatieve uiterlijk is mijn handelsmerk geworden.”

