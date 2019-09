Castingdirector spreekt zich uit over “schrijnende behandeling modellen” TVM

17 september 2019

11u05 0 Style Modellen worden tijdens castings voor de modeweken op een bedroevend slechte manier behandeld. Dat schrijft de Amerikaanse castingdirector James Scully, die al werkte voor onder andere Tom Ford en Oscar de la Renta, op Instagram nadat hij verschillende berichtjes had ontvangen van modellen en agenten tijdens New York Fashion Week.

In een reeks posts en stories op Instagram, ging Scully gedetailleerder in op de telefoontjes en berichtjes die hij had ontvangen van modellen en agenten tijdens de afgelopen New Yorkse modeweek. Zo werd hem verteld over passessies die tussen 5 en 11 uur duurden zonder pauze. Sommige meisjes moesten ook de hele nacht wachten op castings en werden pas ‘s ochtends verteld dat ze niet geselecteerd waren.

Hoewel er ondertussen al een aantal initiatieven zijn opgericht, denk aan Sara Ziff’s Model Alliance, waar modellen bij terecht kunnen om de wantoestanden aan te klagen, blijft het belangrijk om hen te beschermen, schrijft Scully. “Wij hebben al zo’n lange weg afgelegd en zouden nu toch echt beter moeten weten. Ik weet dat het productiewerk stressvol kan zijn, maar dit gaat te ver. Ik hoop dat het nu écht bijna gedaan is met de erbarmelijke omstandigheden waarin modellen hun werk moeten doen.”

Belgische ontwerper Raf Simons ‘beschuldigd’ van racisme

Het is overigens niet de eerste keer Scully opkomt voor de rechten van modellen en ijvert voor een betere werkethiek. In 2017 sprak hij zich nog uit tegen zijn collega’s van Balenciaga Maida Gregori Boina en Rami Fernandes omdat die 150 modellen in vreselijke toestanden hadden laten wachten. “De meisjes werden 3 uur lang in een donkere trappenhal opgesloten omdat zij gingen lunchen. Een sadistische en gruwelijke behandeling die voor sommige van hen erg traumatiserend was. Heel wat van de meisjes weigerden de show nog te lopen, omdat ze niet als beesten wilden behandeld worden”, schreef Scully toen op Instagram. Heel wat bekende modellen zoals Helena Christensen, Carolyn Murphy en Joan Smalls spraken toen hun steun uit voor hem.

In 2013 stelde hij in een artikel van nieuwswebsite Buzzfeed nog aan de kaart dat sinds de komst van onze landgenoot Raf Simons bij Dior, er alleen blanke modellen werden gecast. Hij zei zelfs dat de overwegend blanke catwalk hem zo ergerde dat hij zich niet langer kon concentreren op de ontwerpen die modellen droegen.