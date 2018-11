Cardi B mikt haar pijlen op de modewereld Liesbeth De Corte

06 november 2018

13u10 0 Style De koningin van de rapwereld? Tegenwoordig is dat Cardi B, zonder twijfel. Maar met de muziekindustrie heeft ze blijkbaar nog niet genoeg. De voormalige stripper is immers goed bezig met de fashion business te veroveren.

“Now I like dollars, I like diamonds. I like stunting, I like shining. I like million dollar deals. Where’s my pen? Bitch I’m signin’. I like those Balenciagas, the ones that look like socks.” Dat Cardi B dol is op haar luxueuze levensstijl, heeft ze nooit onder stoelen of banken gestoken. Daar hoort natuurlijk ook een plekje in de modewereld bij, en wij hebben zo’n donkerbruin vermoeden dat ze dan nog het liefst op de troon zit. Of om nog een lyric van haar te quoten: “I’m the queen of talking sh-t and I’m backing it up”.

Zo prijkt de Amerikaanse rapper vanaf vandaag op de cover van het gerenommeerde modetijdschrift W Magazine én heeft ze aangekondigd dat ze gaat samenwerken met Reebok. “Alles wat je geweldig vindt aan Cardi B vind je ook terug bij Reebok”, zegt het merk zelf. “Cardi is niet alleen een eersteklas entertainer, ze is ook een moeder, een stijlicoon en vooral een dapper, onverschrokken iemand. Elk hokje waar een superster zogezegd moet inpassen, heeft ze afgebroken. Ze heeft gewoon de top bereikt door zichzelf te zijn. En wij bij Reebok houden van risico’s nemen en steunen anderen die dat ook doen.” Verdere details over de collab zijn nog niet bekendgemaakt.

Maar dat is niet het enige. Eind vorig jaar heeft Belcalis Marlenis Almanzar, zoals Cardi echt heet, een collectie uitgebracht met schoenenmerk Steve Madden, en later deze maand doet ze dat trucje nog eens over met Fashion Nova. Je kan je verwachten aan een reeks accessoires, veel jeans en flashy kleedjes, die stuk voor stuk een jaren 80 vibe uitstralen en - misschien nog het leukst van al - extreem betaalbaar zijn. Alle kleding zal ook beschikbaar zijn in grote maten.

Naar verluidt is Cardi B niet alleen het gezicht van de lijn, maar heeft ze ook geholpen bij het ontwerpen. “Elk klein detail is belangrijk”, zei ze daarover tegen de nieuwssite Business of Fashion. “Ik wil dat vrouwen er gelukkig uitzien, én stralend, sexy, zakelijk tegelijk. Het moet lijken alsof ze een outfit van Gucci of Prada dragen, terwijl ze eigenlijk iets uit mijn collectie gekozen hebben.”

Blauwe lippen

Ook in het beautywereldje heeft de hiphopartieste al haar eerste stappen gezet. Tom Ford heeft een collectie lippenstiften uitgebracht die de naam dragen van bekende vrienden en klanten. Eentje daarvan - een donkerblauw exemplaar - is genoemd naar Cardi B. De lipstick in kwestie is als zoete broodjes over de toonbank gegaan en is momenteel uitverkocht. De kans is dus groot dat ze hier ook de smaak te pakken heeft, en wie weet? Misschien pakt ze binnenkort wel uit met haar eerste beautycollectie...