Cara Delevingne toont bokscollectie in samenwerking met Balmain en Puma mv

13 november 2019

13u49 0 Style Balmain, Puma en Cara Delevingne hebben samen een bokscollectie gecreëerd. De collectie bestaat uit 35 stuks en wordt voor het eerst aan de wereld getoond.

Een limited edition unisex bokscollectie, daarvoor sloegen actrice en model Cara Delevingne, Balmain en Puma de handen ineen. Cara is al drie jaar het paradepaardje van Puma en goed bevriend met Balmains creatieve directeur Olivier Rousteing.

De unieke samenwerking tussen de drie brengt de wereld van sportkleding en Parijse couture met elkaar in contact en doet dat met een speelse toets waarvoor Delevingne speciaal uitgekozen werd door Rousteing. De twee werkten al samen aan verschillende projecten; zo was Cara al het gezicht van verschillende Balmain-campagnes en liep ze al mee in heel wat shows. “Puma belichaamt teamwork en empowerment. Daarom was het een goed idee om samen te werken met Olivier”, legt Delevingne uit. “Balmain deelt dezelfde kracht in hun merk. Ik ben erg trots op deze samenwerking.”

De collectie bestaat uit 35 stuks en heeft voor ieder wat wils: bh’s, boxershorts, sneakers, accessoires en nog veel meer. De samenwerking wordt op 21 november gelanceerd en verkocht in de winkels van Puma, Balmain en online.