Cara Delevingne samen met Olivier Rousteing uit de kleren voor Balmain TVM

01 februari 2019

09u24 0 Style Veel modellenwerk mag Cara Delevingne dan wel niet meer doen, voor haar vriend Olivier Rousteing die creatief directeur is bij Balmain, maakt ze graag een uitzondering. Voor een nieuwe lentecampagne van het Franse modehuis ging ze zelfs volledig uit de kleren samen met hem.

Op één van de bewuste foto’s bedekt Rousteing de borsten van Delevingne met zijn handen, geïnspireerd op de iconische albumhoes van “Janet” van Janet Jackson. Net voor de lancering van de lentecampagne van Balmain, postte Roustein die foto trouwens nog op Instagram. Hij liet de campagnefoto’s maken door Dan Beleiu.

“Ik heb altijd al een speciale chemie gehad met vriendin Cara,” aldus de creatief directeur van Balmain in een persbericht. “Het is een band die ook duidelijk overkomt in de vele foto’s en video’s die van ons zijn genomen in de afgelopen jaren en waarop we knuffels en kusjes geven en vooral heel veel lachen.”

Verder legt hij nog uit dat hij met deze foto’s, waarop amper iets te zien is van mode en kleren zelf, alles pretentieus wou laten vallen en wou focussen op wat echt belangrijk is voor de moderne ‘Balmain vrouw’. Vreemd genoeg voor een modemerk, blijkt dat dus niet om kleren te gaan.

Met meer dan 5 miljoen volgers op Instagram is Rousteing trouwens voorbereid op online bagger. “Ja, we zijn naakt. En ja, ik ben zwart en zij is wit. Dus laat je gaan haters, geef maar commentaar. Je gaat in ieder geval niet veranderen dat ik ervan houd wat Dan Beleiu met deze foto’s heeft kunnen weergeven: dat de grootste luxe in de wereld over open en eerlijk met jezelf zijn gaat.”