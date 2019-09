Cara Delevingne is het best betaalde Brits model Margo Verhasselt

05 september 2019

13u37 0 Style Cara Delevingne is het best betaalde model van het Verenigd Koninkrijk. De 27-jarige laat met een jaarinkomen van 23 miljoen euro haar collega’s ver achter zich.

De Britse krant Daily Mail bericht dat topmodellen Kate Moss en Rosie Huntington-Whitely ‘slechts’ 10 en 9 miljoen euro verdienden dit jaar, amper de helft van Delevingne. Al heeft zij dat bedrag niet alleen aan haar modellenwerk te danken. Cara acteert ook en was al te zien in enkele films waaronder waaronder Paper towns, Valerian en Suicide Squad.

Daarnaast is ze ook directeur van het bedrijf Harvey White Properties Ltd., waarvan haar vader eigenaar is. Delevingne verdubbelde dit jaar haar inkomen tegenover vorig jaar.