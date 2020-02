Calvin Klein strikt Justin Bieber, Kendall Jenner & meer bekende gezichten voor nieuwe campagne Margo Verhasselt

28 februari 2020

10u24 0 Style Calvin Kleins onderbroekcampagnes gaan hand in hand met ietwat provocatieve beelden. Ze deden het voor het eerst met een schaarsgeklede Brooke Shields in de jaren 80 en 10 jaar later nog eens met een extreem gespierde Mark Wahlberg. Sex sells weten ze bij Calvin Klein, en ook dit jaar is dat niet anders.

Een nieuw jaar, een nieuwe halfnaakte celebrity die maar al te graag uit de kleren gaat voor Calvin Klein. Ook dit jaar ging het Amerikaanse ondergoedlabel in zee met de hipste namen in de muziek-, televisie- en modewereld. Kendall Jenner, SZA, Justin Bieber, Maluma, Lil Nas X, Hunter Schafer, en Lay Zhang schitteren allemaal in de nieuwe campagne. De foto’s (gemaakt door Mario Sorrenti) en video (door Barbia Zeinali) focussen op één credo: “Self-confidence is sexy. Deal with it.” ofwel: Zelfvertrouwen is sexy. Ga daar maar mee om.”