Calvin Klein sluit het hoofdstuk Raf Simons definitief af Timon Van Mechelen

07 maart 2019

11u27 0 Style Calvin Klein zet een punt achter 205W39NYC, de prêt-à-portercollectie die Raf Simons introduceerde toen hij creatief directeur was van het Amerikaanse modemerk. Dat betekent meteen ook dat het label geen shows meer zal geven op New York Fashion Week en dat zo’n 100 werknemers hun baan verliezen.

Na het vertrek van onze landgenoot Raf Simons bij Calvin Klein in december, liet het modemerk al weten de flagship store op Madison Avenue in New York te sluiten, de prêt-à-portercollectie 205W39NYC te herlanceren onder een andere naam en ook zouden de teams van de sportlijn voor mannen en de jeanscollectie samengevoegd worden. Kortom bijna alle realisaties van Simons zouden verbroken worden.

Vandaag heeft een woordvoerder aan het persbureau AFP laten weten dat er zelfs geen herlancering komt, maar dat de prêt-à-portercollectie volledig stopgezet wordt. Met 205W39NYC probeerde Calvin Klein onder leiding van Raf Simons zichzelf op de kaart te zetten in een hoger marktsegment. De vaak gedurfde en extravagante creaties kregen lovende kritieken van de modepers, alleen volgde de verkoop niet.

In september vorig jaar werd een defilé buitenshuis afgelast om budgettaire redenen. Er werd gefluisterd dat het moederbedrijf PVH de koers van Simons te arty en highbrow vond. De omzet van PVH daalde in 2018 van 125 naar 106 miljoen euro en het bedrijf wijdde dat aan een ontspoord marketingbudget. Denk onder andere de modecampagnes met alle zusjes Kardashian in. Simons moest een paar bevoegdheden afstaan, zoals marketing. Niet veel later werd zijn vertrek aangekondigd, 8 maanden voor het einde van zijn contract.

De beslissing om de prêt-à-portercollectie stop te zetten, betekent dat zo’n 100 werknemers in Milaan en New York hun job verliezen en dat Calvin Klein ook niet langer aanwezig zal zijn op de modeweek in New York.

PVH zei eerder al zich terug te willen focussen op mode voor het grote publiek - lees: de jeanscollectie en ondergoedlijn - en dat bevestigt deze beslissing nu opnieuw.