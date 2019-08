Calvin Klein krijgt opnieuw heel wat sterren uit de kleren TVM

13 augustus 2019

12u00 0 Style Van model Naomi Campell en zangeres Beth Ditto tot ‘Euphoria’-acteur Jacob Elordi, in de gloednieuwe campagne van Calvin Klein gaan weer heel wat bekende gezichten uit de kleren.

Voor het Amerikaanse modemerk is het niet de eerste keer dat ze celebs in lingerie laten poseren. Ze werden in de jaren 80 immers groot door hun sexy ondergoedcampages. Daar maakten we hier al een overzicht van. Voor de nieuwste reclame in het rijtje #MYCALVINS IRL strikten ze wederom tal van grote namen. Het meest opvallende gezicht daarbij is topmodel Naomi Campbell die nog nooit eerder te zien was in een campagne van het merk. Fotograaf Daniel Jackson wist haar naar eigen zeggen persoonlijk te overtuigen.