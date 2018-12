Café Costume en muziekband VRWRK slaan de handen in elkaar TVM

05 december 2018

15u05 0 Style Het Belgische kostuumlabel Café Costume en het Brussels-Londense muziektrio VRWRK komen samen met een limited edition voering voor in een jas, speciaal ontworpen voor de nieuwe en akoestische ‘Insight: Sawmills Accoustic Session’ EP. De unieke voering is verkrijgbaar in alle winkels van Caf& Costume.

Voor de debuutlancering van het album in 2017 werd elk VRWRK bandlid in een gepersonaliseerd Café Costume pak gestoken. In samenwerking met grafisch artieste Lisbeth Antoine werd daarvoor een artwork van slogans over de dubbelzinnigheid van het leven als muzikant en onderlinge inside jokes als ‘Shake Shake’, ‘A Man with A Dream’, ‘Still Awake’, ‘Holding Things Together’ en ‘Learn the Battle’ ontworpen. Het zijn die prints die nu zijn omgevormd tot voering.

“Een voering is iets intiems, iets van jezelf. Een zeer persoonlijk aspect van een kostuum. Enkel jij weet wat aan de binnenkant staat, de buitenwereld heeft er het raden naar. Dit past enorm bij de emotie van deze EP,” aldus Bruno Van Gils van Café Costume.

De voering heeft een prijs van € 50 en zal beschikbaar zijn vanaf midden december in alle Café Costume winkels.