Céline krijgt nieuwe hoofdontwerper én mannenlijn: dit kan je verwachten Timon Van Mechelen

22 januari 2018

11u30 0 Style Groot nieuws in modeland: Hedi Slimane (49), voormalig artistiek directeur van Saint Laurent Paris en Dior, neemt het roer over bij Céline. Hij vervangt Phoebe Philo die 10 jaar lang hoofdontwerper was en het Franse label naar ongekende hoogtes stuwde. Wij voorspellen wat deze overstap zal inhouden.

De aanstelling van Hedi Slimane bij Céline is niet alleen groot nieuws omdat het om zo’n groot en bekend merk gaat, maar vooral omdat zijn visie en stijl zo verschillend is van die van Phoebe Philo. Zij staat bekend als de grondlegger van het minimalisme dat al jaren hoogtij viert in modeland. Haar ontwerpen zijn vaak losjes, praktisch (ze zal nooit té hoge hakken presenteren), comfortabel en vooral sober. Het Céline logo staat bijvoorbeeld zo klein gedrukt op haar handtassen, dat het amper opvalt. Toen ze 10 jaar geleden begon bij Céline, was het merk op sterven na dood. Door haar toedoen is het een toonaangevend merk, met een verdriedubbeling van de omzet sinds haar aanstelling. Ze wordt dan ook met recht en reden beschouwd als één van de meest invloedrijke personen in de modewereld.

Maar ook Hedi Slimane is geen kleine garnaal. Hij is eigenhandig verantwoordelijk voor de comeback van de skinny jeans bijvoorbeeld. Toen hij in 2000 werd aangesteld als artistiek directeur voor de mannenlijn van Dior, presenteerde hij als eerste ultrastrakke broeken. Ze waren een instant hit, met alle gevolgen van dien. Toen hij in 2012 artistiek directeur werd bij Yves Saint Laurent, werd zijn stijl nog veel meer duidelijk. Rock-n-roll, sexy en heel erg strak, met steevast verwijzingen naar de grunge van de jaren negentig. Logo’s waren groot en opzichtig te zien op handtassen en hij liet Courtney Love opdraven als model. En ook dat had succes. De omzet van het modehuis steeg op 3 jaar tijd van 353 miljoen euro naar 707 miljoen.

R.I.P. Céline

Dat Céline behoorlijk van DNA zal veranderen, was meteen duidelijk toen het nieuws over zijn aanstelling bekend werd gemaakt. Niet alleen voegt Slimane al meteen mannenmode, parfum, couture en een webshop toe, hij zal natuurlijk ook zijn stempel op het merk drukken. En daar houden Céline-fans nu al hun hart voor vast. “Philo heeft zo’n geweldig werk gedaan, ik zie nog niet goed hoe Slimane daar een succesvol vervolg aan kan breien. Ik hoop dat het merk nog steeds even relaxt en sober zal blijven, maar Slimane kennende vrees ik daar voor. Al kijk ik wel erg uit naar de eerste mannencollectie van Céline,” reageert iemand op Instagram. Iemand anders schrijft zelfs “R.I.P. Céline” over Slimanes aanstelling.

Bekijk hieronder foto's van een paar kenmerkende looks van Phoebe Philo en Hedi Slimane.

