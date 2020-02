Bye Photoshop, hallo oneffenheden: beautymerk kiest voor authenticiteit lvds

21 februari 2020

10u56

Bron: Glamour 0 Style Geen digitaal gladgestreken gezichten meer. Olaz schuift Photoshop aan de kant. Moedervlekken en littekens maken voortaan deel uit van de reclamecampagnes van het beautymerk. Zo ziet 99% van de bevolking er nu eenmaal uit.

Photoshop in reclamecampagnes is geen geheim. Maar de beauty- en fashionindustrie houden de laatste jaren steeds meer rekening met de vraag naar meer realistische beelden. Olaz springt mee op die kar. Het merk kondigde een “zero skin retouching” aan. Voor alle volgende reclamecampagnes. En voor de content van hun influencers. Olaz geeft toe dat vrouwen te vaak geconfronteerd worden met onrealistische verwachtingen over hun uiterlijk. Die hebben we zowel te danken aan de beauty-industrie als de maatschappij. “40% van de vrouwen die het Amerikaanse marktonderzoeksbureau Mintel bevroeg, vindt dat advertenties een onrealistische weergave zijn van de werkelijkheid”, staat te lezen in een statement.

Dus zegt Olaz Photoshop vaarwel. Te beginnen met een nieuwe campagne, met in de hoofdrol: actrice Busy Philipps, model Denise Bidot en cabaretier Lilly Singh. De campagne draagt een ‘Olaz Skin Promise’-logo, als bewijs dat de advertentie onbewerkt is.

Jezelf spiegelen aan advertenties

Busy Philipps is alvast opgetogen om mee haar schouders onder de body positivitybeweging te zetten: “Dat Olaz een standpunt inneemt en vrouwen zich op hun best laat voelen, heeft een enorme impact”, aldus de actrice. “Hoe meer grote bedrijven dat doen, hoe beter voor iedereen. Mensen spiegelen zich graag aan reclamecampagnes. Niemand wil een beeld zien dat volledig onbereikbaar is.” Eerder vertelde Philipps al aan het magazine Allure hoe ze vroeger zelf zodanig gephotoshopt werd dat ze zichzelf nauwelijks herkende. “De moedervlekken op mijn gezicht zijn kenmerkend voor mij”, vertelt ze. “Dat is wie ik ben. Al dat retoucheren maakte me erg onzeker.”

(Lees verder onder de foto)

Hoe dit zal evolueren weten we niet, maar dat het de goede kant uitgaat is zeker. Olaz is namelijk niet het enige merk dat de kaart van de écht mensen trekt. Lifestylemerk Aerie kondigde een onbewerkte campagne aan met #AerieReal rolmodellen. Met echte mensen, zoals jij en ik. Modegigant Asos zei Photoshop twee jaar geleden al gedag. Toen besliste het merk de oneffenheden van haar modellen niet weg te werken. Wat resulteerde in foto’s van vrouwen met acnelittekens, striae en cellulitis. Waar influencers op Instagram nog volop bewerken, is dit een stap in de goede richting. En dat kunnen we wel waarderen.