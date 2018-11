Bye bye wallen! Zo blijf je concealer de hele dag zitten Nele Annemans

17 november 2018

11u17

Bron: Goed Gevoel 0 Style Een mooi egale huid, dromen we daar allemaal niet van? Gelukkig is dat mogelijk dankzij onze beste vriend: concealer. Waarschijnlijk heb je al onder de knie hoe je hem aanbrengt, maar ervoor zorgen dat hij de hele dag blijft zitten is een ander karwij.

1. Less is more

Dacht jij altijd: hoe meer concealer, hoe beter je die ontsierende wallen onder je ogen bedekt worden? Think again! Meer zelfs, te veel concealer heeft net het omgekeerde effect waardoor je nog meer aandacht op je wallen vestigt. Om aan het einde van de dag een droog en vlekkerig resultaat te vermijden ben je dus het best niet te kwistig met je concealer. Gebruik ook je ringvinger in plaats van een borsteltje of spons voor het meest egale resultaat.

2. Gebruik een oogschaduwprimer

Voor de beautyleken onder ons: een primer zorgt voor een basislaagje onder je make-up zodat die, en dus ook je concealer, langer blijft zitten. Let er wel op dat je voor de huid onder je onder je ogen, die dunner en gevoeliger is dan de rest, een oogschaduwprimer gebruikt in plaats van een gewone.

3. Poeder het geheel af

Je mag nog de beste concealer ter wereld in huis hebben, op een gegeven moment begint ook die zijn eigen leven te leiden op je huid. Gebruik daarom een doorzichtige of getinte poeder die je concealer, en je look, vastzet.

4. Gebruik matterende doekjes

Blotting papers of matterende doekjes absorberen de overtollige olie van je huid waardoor je gezicht er meteen opnieuw mat uitziet. Die doekjes kan je dus ook perfect gebruiken om de plekjes waar je concealer aangebracht hebt droog te deppen.

