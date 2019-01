Bye bye wallen! Deze concealers werken nog beter dan je Instagram-filter Liesbeth De Corte

06 januari 2019

08u20 0 Style Gisteren iets te lang op stap geweest? Dan is de kans groot dat je opstaat met wallen die even groot zijn als je kater. De hoofdpijn en de achtbaan in je maag kunnen we niet meteen verhelpen, maar we hebben wél de beste concealers gezocht tegen de donkere kringen onder je ogen.

Omdat alleen het beste genoeg is, gingen we op zoek naar de crème de la crème van de concealers. Volgens een recente rondvraag op de sociale nieuwswebsite Reddit is dat de Radiant Creamy Concealer van Nars.

Waarom deze de aller-aller-allerbeste op de markt genoemd wordt? Het hebbeding wordt de lucht in geprezen omdat het een zachte, crèmerige textuur heeft die niet in je fijne lijntjes kruipt, hydraterend werkt en doet wat het belooft: kleine oneffenheden in een oogwenk wegwerken.

Een grote verrassing is de uitslag niet, want de concealer van Nars heeft al eventjes de status van een cultproduct. Zo was het een tijdje geleden al de best verkochte concealer bij de bekende cosmeticaketen Sephora en werd hij vorig jaar al verkozen tot een van de beste concealers bij de Cosmopolitan Beauty Awards. Wil je toch nog een ander exemplaar proberen? Onze beautyredactrice Sophie Vereycken tipt nog enkele andere toppers op de markt.

1/ Radiant Creamy Concealer van Nars, € 29,50, o.a. te koop via de Bijenkorf.

2/ Naked Skin, Weightless Complete Coverage Concealer van Urban Decay, € 25,45, o.a. te koop via de website.

3/ Corrector & concealer van Bobbi Brown, € 34,68, o.a. te koop via Douglas.

4/ Instant Anti Age Eraser van Maybelline, € 13,99, o.a. te koop bij Kruidvat.

5/ Touche Éclat van Yves Saint Laurent, € 35,90, o.a. te koop via Ici Paris XL.