Bye bye protocol: Meghan Markle kiest voor blauwe oogschaduw Margo Verhasselt

11 maart 2020

14u47 4 Style Meghan Markle en prins Harry hebben hun laatste afspraak als volwaardige leden van het Britse koningshuis achter de rug. Markle verscheen op de revue in een grasgroene jurk van de Britse ontwerpster Emilia Wickstead met blauwe oogschaduw: de perfecte manier om op de valreep nog één koninklijke regel te breken.

Markle verscheen de voorbije maanden altijd met subtiele make-up: een smokey eye met aardetinten, een nude lip en zachte foundation. Die look ruilde ze nu in voor een opvallendere: een blauwe smokey eye. Toeval? Niet echt, volgens het koninklijke protocol waar Markle zich aan moest houden, zijn opvallende kleuren voor vrouwen uit de koninklijke familie een no-go.

Het is niet de eerste keer dat ze het protocol breekt, en zeker niet met make-up. Zo verscheen ze bijvoorbeeld op de Endeavor Awards met donkere oogmake-up en opvallende lippen.

Dat Meghan de trends nog steeds volgt, is duidelijk. Blauwe oogmake-up is de laatste maanden weer aan een opmars bezig. Maar hoe breng je die aan, zonder dat het er gedateerd of heel erg jaren 80 uitziet? “Blauwe eyeliner kan prachtig zijn”, vertelde make-up artist van M.A.C cosmetics Ines Borgonjon eerder al. “Hou het wel bij die ene felle kleur, en stem de rest van je make-up af op je huids- en haarkleur. Blijf daarbij ook in de aardetinten. De vorm van je eyeliner kan je het best aanpassen aan de vorm van je oog. Een klassieke ‘winged’ eyeliner kan ontzettend mooi zijn door hem in het blauw te tekenen in plaats van in het zwart. Daarnaast ziet een zachte blending van een potloodje rondom je ogen er ook mooi uit. Kleuren van lavendel over azuurblauw tot koningsblauw zijn prachtig voor je ogen. Let er wel op dat je je ooglook helemaal afwerkt door een laagje mascara aan te brengen. Een beetje bronzer in de arcadeboog staat hierbij ook altijd goed.”