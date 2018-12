Bye bye palmbladeren: dít is het patroon dat je overal gaat zien in 2019 Nele Annemans

18 december 2018

13u56 0 Style Elegant, groen, levendig en een mooie herinnering aan die tropische vakantie (en de heerlijke mojito’s) van afgelopen zomer: palmbladeren zullen voor altijd een speciaal plekje in ons hart hebben. Toch zal het in 2019 een ander patroon zijn dat onze muren, accessoires en kussens siert.

Palmbladeren stelen al een tijdje de show in ons interieur, maar in 2019 moeten ze plaatsmaken voor een heel nieuwe trend: vogels, véél vogels. Geen flamingo’s deze keer maar wel toekans, papegaaien, zwanen en kolibries in alle vormen en maten. Een mooi zwanenpatroon op de muur, een kussenhoes met verschillende vogels, een schilderij van papegaaien ... zelfs onze smartphonehoes krijgt een vogelmake-over.

Daarnaast zien de vogelmotieven er niet alleen heel stijlvol uit, ze blazen ook nieuw leven in je overload aan cactussen, vetplanten, ananas- en - je raadt het al - palmbladerenmotieven. Wij selecteerden alvast enkele leuke hebbedingetjes voor 2019.

1/ Muurdecoratie in de vorm van een kolibrie van Art Wood Shop Designs, € 33,30, o.a. online te koop.

2/ Kussenhoes van H&M Home, € 4,99, o.a. online te koop.

3/ Mok met vogel van XOXO Arte, € 12,99, online te koop.

4/ Hoesje voor iPhone X van Pelham Goods, € 21,04, o.a. online te koop.

5/ Behangpapier vogels van Sandberg, € 245 per rol, o.a. online te koop.