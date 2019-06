BV-kapper Jochen Vanhoudt geeft een oplossing voor 3 prangende haarproblemen TVM

08 juni 2019

14u23 2 Style Wat kan ik doen aan statische elektriciteit in mijn haar? Hoe krijg je meer glans in je lokken? In zijn nieuwe boek ‘Mijn haar’ beantwoordt de bekende kapper Jochen Vanhoudt (42) de 100 meest gestelde kapselvragen waar bekende én onbekende Vlamingen mee worstelen. Wij mogen er zo’n 3 gratis met jullie delen!

1. Ik heb haarpijn, wat zijn mijn opties?

Haarpijn - ook bekend als trichodynia - is een heel vervelende aandoening zonder eenduidige wetenschappelijke verklaring. De ene persoon beweert dat de pijn te wijten is aan stress en psychische problemen, de ander is van mening dat samentrekkende spiertjes, ontstoken haarzakjes of een prikkeling van de pijnzenuwen op de hoofdhuid aan de basis liggen. Omdat men nog niet precies kan zeggen hoe het probleem ontstaat, is er helaas geen mirakeloplossing voorhanden.

De symptomen zijn meestal gelijk: mensen ervaren een oppervlakkige, zeurende pijn aan de haarwortels. Wie er extreem veel last van heeft, kan vaak geen paardenstaart in het haar verdragen. Ook borstelen vormt een probleem. Kortom: elke beweging die het haar maakt, voelt onaangenaam aan.

Als je een van die mensen bent, dan doe je er goed aan om voor een korte coupe te kiezen. De reden? Hoe langer je haar, hoe meer vocht het absorbeert tijdens het wassen. Je haar wordt er zwaarder van en dat gewicht heeft een negatieve invloed op de pijnervaring. Verzorg je haar bij voorkeur met producten die ontwikkeld zijn om haren makkelijk te ontwarren, dan verloopt het kammen en borstelen een pak vlotter. Ben je bang voor pijn als de kapper je haar kamt? Vraag dan in het salon of je het nog zelf mag doen. Voor een ander is het heel moeilijk om je pijngrens in te schatten.

2. Wat kan ik doen aan statische elektriciteit in mijn haar?

Statische elektriciteit ontstaat door wrijving met synthetische stoffen en materialen: een plastic kam of borstel, mutsen, kappen ... kunnen ertoe leiden dat er haartjes omhoogkomen.

Het vervelende effect kun je simpel tegengaan. Eerst en vooral door synthetische materialen zoveel mogelijk te vermijden. Kies bijvoorbeeld voor een houten borstel met varkenshaar of een kam met antistatische laagjes. Het haar stylen met de platte tang houdt pluisjes ook in toom, net als een druppeltje olie of serum op de lengtes.

Wrijf het product naar keuze over je haar en het blijft netjes liggen. Gewone conditioner helpt ook. Weersta de verleiding om je haar te bevochtigen want dan raakt het uit model. Ook miezerig weer - van mist tot motregen - doen een pluisvrij effect teniet. Een keratinebehandeling is perfect als je lang een glad resultaat wilt.

3. Mijn haar is zo dun, hoe krijg ik meer volume?

Meer volume in het haar begint bij de wortels. De eerste stap is een goed stylingproduct aanbrengen tegen de wortels op handdoekdrooghaar. Ga voor een mousse, want dit product zorgt voor een licht uitdrogend en verstevigend resultaat. Vervolgens komt het erop aan om de wortels naar boven te richten voor een volumineus effect. Je kunt dit verkrijgen door je haar ondersteboven te blazen. Wat ook helpt, is tijdens het brushen de haarwortels met behulp van een borstel naar boven trekken.

Een andere manier is nat haar oprollen op krulspelden. Dit is niet de snelste oplossing, want je haar heeft tijd nodig om helemaal droog te worden. Als je meer volume in droog haar wilt krijgen, bestaan er veel trucjes. Schakel de krultang of warme rollers in of toupeer je haar dicht tegen de wortels.

Volumepoeders en droogshampoo zijn stylingproducten die een coupe die ‘plat valt’ tegengaan. Daarnaast heeft elk merk wel een volumereeks op de markt. Die zijn gemaakt op basis van minder zware bestanddelen dan andere verzorgende middelen in het gamma. De specifieke bestanddelen voor fijn haar verzorgen wel, maar verzwaren niet.

Mijn haar, Jochen Vanhoudt, Uitgeverij Lannoo, €19,99.