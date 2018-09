Burberry stopt met vernietigen onverkochte producten én met bont TVM

10u45 0 Style Het Britse luxemerk Burberry gaat niet langer kledingstukken en cosmetica vernietigen die niet verkocht raken. Het merk hoopt zo hun “publicrelationsramp” te keren nadat begin deze zomer bekend raakte dat het vorig jaar voor 28,6 miljoen pond (zo’n 32 miljoen euro) aan onverkochte kleding, accessoires en parfum vernietigde. In één adem laat het merk ook weten geen bont meer te gebruiken in collecties.

De voorbije vijf jaar moest Burberry in totaal voor meer dan 90 miljoen pond aan producten vernietigen. Vorig jaar was het overschot wel uitzonderlijk groot door een nieuwe deal met de Amerikaanse firma Coty. Omdat die nieuwe voorraden zou produceren, moest Burberry voor 10 miljoen pond aan oude producten kwijt, voornamelijk parfum.

De reden waarom Burberry, maar ook andere modemerken, niet verkochte producten vernietigt, is om te voorkomen dat ze gestolen worden of dat ze verkocht worden aan lage prijzen. Burberry heeft immers een imago te beschermen, dat jaren geleden al eens schade opliep door de vele namaakproducten. De voorbije jaren werd hard gewerkt om het merk weer exclusiever te maken. Niet verkochte producten vernietigen, maakt deel uit van dat proces.

Burberry is overigens niet het enige bedrijf dat moet afrekenen met een overschot aan luxeproducten. Richemont, dat de merken Cartier en Montblanc bezit, moest de voorbije twee jaar voor 480 miljoen euro aan horloges terugkopen. Volgens analisten worden sommige delen daarvan gerecycleerd, maar de rest wordt weggegooid. Ook bijvoorbeeld H&M kwam eerder al in het oog van de storm wegens het vernietigen van kleren.

Pr-ramp

Over die praktijken zwijgen de modemerken natuurlijk het liefst in alle talen, want goed voor hun imago is het allesbehalve. Het pr-team van Burberry heeft dan ook de afgelopen maanden flink wat overuren mogen draaien, maar komt nu met een plan om het nieuws om te keren.

Ze hebben naar eigen zeggen een strategie ontwikkeld om verspilling tegen te gaan. Onderdeel daarvan is niet langer producten te vernietigen. Het zal nu meer inzetten op hergebruiken, herstellen, weggeven en recycleren. Tegelijkertijd kondigde Burberry aan dat het niet langer bont zal gebruiken. De bestaande producten met bont zullen geleidelijk verdwijnen. "Moderne luxe betekent sociaal verantwoordelijk zijn en verantwoordelijk tegenover het milieu", aldus Marco Gobbetti, de algemeen directeur van de groep.