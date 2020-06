Burberry pakt uit met openluchtshow op Londense modeweek Margo Verhasselt

18u46 0 Style Enkele grote modehuizen gaven al aan dat ze door de pandemie niet zullen deelnemen aan de modeweken. Het Britse luxehuis Burberry doet dat wel, en niet enkel virtueel.

Dat ook de modewereld de voorbije maanden grondig door elkaar geschud werd, schreven we hier al. Enkele van de grote namen als Saint Laurent en Dries Van Noten kondigden aan dat ze geen typische show zullen organiseren in september. Burberry is dat wel van plan, in openlucht.

De creatief directeur van het merk, Riccardo Tisci, liet in een mededeling weten dat hij zijn nieuwe collectie op 17 september zal presenteren. Op een echt event in de openlucht, dat je ook digitaal zal kunnen volgen. Daarmee zetten ze tegelijk oprichter Thomas Burberry in de kijker, die aan het begin van zijn carrière vooral focuste op outdoorkleding.

“We hebben altijd een sterke band gehad met de natuur. De jongste weken verlangden we dan ook allemaal om er meer mee in contact te zijn. Die gevoelens wil ik met deze show vieren. Ik wil onze gemeenschap samenbrengen via een creatieve ervaring in het prachtige landschap van Groot-Brittanië”, klinkt het bij de creatief directeur.