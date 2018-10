Burberry, L’Oreal, H&M en Stella McCartney gaan de strijd aan tegen plasticvervuiling TVM

31 oktober 2018

09u42 1 Style Er wordt zoveel plastic gebruikt dat in 2050 er zich meer plastic afval in de oceanen zal bevinden dan vis. Daar waarschuwde het World Economic Forum van Davos begin dit jaar al voor. Een aantal grote mode- en beautymerken hebben zich nu (eindelijk) geëngageerd om iets te doen aan het probleem.

Of het nu gaat om de waarschuwing dat we amper 12 jaar over hebben om de klimaatveranderingen terug te draaien, het nieuws dat de mensheid al meer dan 60% van de planten en dieren in het wild van de kaart heeft geveegd sinds 1970 of dat er tegen 2050 meer plastic in de oceanen zit dan vis, één ding is zeker: we bevinden ons in het midden van een wereldwijde klimaatcrisis. Een aantal van ’s werelds grootste mode- en beautymerken hebben er zich nu toe verbonden om daar iets aan te doen, en met name dan om plasticvervuiling tegen te gaan.

Merken als Burberry, H&M, L’Oréal, Stella McCartney en Unilever hebben de ‘New Plastics Economy Global Commitment’ van de Ellen MacArthur Foundation en de VN ondertekend. Groot nieuws omdat deze bedrijven goed zijn voor 20% van de productie van plasticverpakkingen en samen bijna de volledige toevoerketen vertegenwoordigen. Het verbond, dat werd bekendgemaakt op de conferentie ‘Our Oceans’ in Bali, is dan ook één van de belangrijkste ooit als het gaat over plasticafval.

Verschillende maatregelen

Het akkoord houdt verschillende maatregelen in om plasticafval tegen te gaan. Eerst en vooral onnodig of plastic dat amper 1 keer gebruikt wordt, vermijden door nieuw design, innovaties en nieuwe leveringsmanieren. Ten tweede plasticverpakking 100% herbruikbaar, recycleerbaar of composteerbaar maken. En ten derde om die verpakkingen ook effectief te hergebruiken, recycleren en composteren zonder het weg te gooien.

Het verbond houdt ook een nieuwe verantwoordelijkheid in voor de merken, omdat ze zichzelf ertoe hebben verplicht om jaarlijks een rapport vrij te geven van hun vooruitgang, met doelen die elke 18 maanden worden herbekeken.

“Plasticafval en vervuiling is een grote wereldwijde uitdaging”, aldus Cecilia Brännsten, klimaat- en duurzaamheidsmanager van H&M, in een persbericht. “Er is geen enkel merk dat op zijn eentje het probleem kan aanpakken. We moeten allemaal samenwerken om dit probleem tegen te gaan. Het ‘New Plastics Economy Global Commitment’ is alvast een belangrijke stap in de juiste richting.”