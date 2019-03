Burberry doet plastic in de ban TVM

19 maart 2019

09u39 0 Style Het Britse modelabel Burberry belooft tegen 2025 geen plastic meer te gebruiken in diens collecties in de strijd naar een duurzamere toekomst. Eerder werd ook al bont geschrapt. Vorig jaar kwam het merk nog in opspraak toen bleek dat het in 2017 voor zo’n 30 miljoen euro aan niet verkochte kleding, accessoires en parfum vernietigd had.

Na de aanstelling van Riccardo Tisci als de nieuwe creatieve directeur van Burberry, zette het Britse modehuis grote stappen op vlak van duurzaamheid. Vorig jaar werd de verklaring New Plastics Economy Global Commitment ondertekend, waarin bedrijven beloven om verspilling en overproductie tegen te gaan. Ook beloven ze het gebruik van plastic te verminderen door bijvoorbeeld recycleerbare winkeltasjes te gebruiken. Ook H&M en Stella McCartney bijvoorbeeld, ondertekenden de verklaring al.

Burberry moést echter wel in actie schieten nadat vorig jaar bleek dat het prestigieuze label de voorbije 5 jaar in totaal voor meer dan 105 miljoen euro aan producten vernietigd heeft. Om zo te voorkomen dat ze gestolen worden of dat ze verkocht worden aan lage prijzen, wat nefast zou zijn voor het luxueuze imago van het label. Het uitlekken van dat nieuws was echter minstens even nefast voor hun imago en dus besloot Tisci er alles aan te doen om het tij te keren.

Naast het verminderen van het gebruik van plastic, belooft hij nu dat tegen 2025 alle verpakkingen herbruikbaar, recycleerbaar of biologisch afbreekbaar zullen zijn. Eerder werd ook al kunststof verbannen uit de nieuwe tassencollecties, waarmee al heel wat plastic bespaard werd. Samen met bijvoorbeeld Nike en H&M schaarde het zich ook achter het Make Fashion Circular-initiatief waarmee ze met andere woorden erkennen dat de mode-industrie een van de meest vervuilende sectoren is ter wereld en dat het de hoogste tijd is om zich heruit te vinden. Door bijvoorbeeld te bekijken hoe ze van versleten kledingstukken gloednieuwe outfits kunnen maken.