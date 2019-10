Burberry brengt videospel uit Margo Verhasselt

24 oktober 2019

17u13 0 Style Fan van games en mode? Modehuis Burberry combineert het beste van de twee werelden. Ze stelden hun eigen versie van het spel ‘Doodle Jump’ voor, B Bounce. Het cartoonhert in het spelletje draagt de laatste nieuwe creaties naar de hand van Riccardo Tisci.

Hoe gaat het spel in z'n werk: het hert springt van platform tot platform om uiteindelijk de maan te bereiken. Mensen met een topscore kunnen een prijs winnen en kunnen emoticons en stickers downloaden. Mark Morris, senior vice president of digital business bij Burberry legt uit dat ze al even de doelstelling hadden om door te breken in de gamewereld.

“We proberen ons al een tijdje te mengen in de gamemarketing in China, maar met B bounce is het de eerste keer dat we in contact komen met een nieuwe generatie jonge consumenten met een interactief en leuk spel. We weten dat een nieuwe generatie van jonge consumenten een divers en interactief leven leidt op het internet. We zijn verheugd dat ze bij de Burberry-community kunnen komen via spelen.”

Meer info vind je hier.