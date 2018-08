Bruin combineren: zo draag je deze nieuwe trendkleur Timon Van Mechelen

31 augustus 2018

15u03 0 Style Bruin werd lange tijd beschouwd als een kleur die niet aan de man te brengen was, tenzij het ging over schoenen of accessoires. Dat is komend seizoen echter helemaal anders. Met de herfst in aantocht zien we plots overal bruine kledingstukken opduiken. Op de catwalk van bijvoorbeeld Chloé en Fendi, maar ook in de rekken van de winkelketens. Met deze tips kom ook jij ermee weg.

Veel mensen beschouwen bruin als een “lelijke kleur”, maar eigenlijk is het veel veelzijdiger én draagbaarder dan je denkt. Wel moet je eerst en vooral opletten dat je de juiste tint uitkiest. Mensen met een hele lichte huid mogen deze paragraaf overslaan, want jullie staan met alle kleuren bruin. Voor iedereen anders is het belangrijk om geen tint uit te kiezen die te dicht bij je eigen huidskleur aanleunt. Anders zie je er vanop afstand naakt uit en van dichtbij ziek. Ga dus voor een bruin dat ofwel een stuk lichter of donkerder is dan je huidskleur.

Zo combineer je het

Als je bruin in je garderobe wil implementeren, draag je het best met contrasterende kleuren omdat bruin zelf een weinig sprekende kleur op zichzelf is. Maar geen zorgen, dat hoeft geen feloranje of roos te zijn als je dat niet wil. Hoewel die twee kleuren wel heel mooi combineren met bruin, maar dat terzijde. Wit staat er bijvoorbeeld ook heel fris mee, net als lichtblauw, kakigroen en donkerblauw. En uiteraard ook zwart. Die oude moderegel dat bruin en blauw niet samengaan, mag je in ieder geval vergeten. Niets van aan!

Over contrasten gesproken: als je bang bent dat bruin je er doet uitzien als een omaatje of opaatje, combineer de kleur dan met sportieve elementen. Denk bijvoorbeeld een bruine blazer boven een trainingsbroek of een bruine rok met sneakers onder. Dat geeft je look me-teen een modernere uitstraling.

Last but not least: ga vooral geen verschillende bruine accessoires dragen in één en dezelfde outfit. Zoals een bruine handtas met schoenen in dezelfde kleur en dan eventueel nog een riem ook. Dat ziet er alleen maar gedateerd uit.

Hieronder wat “bruine” inspiratie van tijdens de modeweken.