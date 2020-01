Bruid on a budget: deze merken lanceren betaalbare en mooie trouwjurken LDC

15 januari 2020

10u05 0 Style Besparen op je trouwdag. Het is een zin die bij menig bruid de haren rechtop doet staan. Want de feestzaal, het eten, de fotograaf en dj moeten toch piekfijn in orde zijn? Gelukkig is er een uitzondering op de regel: je trouwjurk hoeft niet zo veel te kosten als je denkt. Tegenwoordig zijn er namelijk heel wat leuke én betaalbare jurken op de markt.

Tijdens de eindejaarsperiode beleven romantici steevast hoogtijden. Het is immers de populairste periode van het jaar om je lief ten huwelijk te vragen. Als ook jouw partner recent op één knie is gaan zitten, staan jullie beiden wellicht te popelen om jullie bruiloft te plannen en elkaar het ja-woord te geven. Waar jullie niet op zaten te wachten? Het prijskaartje van de trouwjurk. Al valt daar gelukkig een mouw aan te passen. Tegenwoordig pakken modemerken immers geregeld uit met budgetvriendelijke jurken voor bruidjes. Een overzicht.

Y.A.S

Waarom zou je als bruid je spaarrekening plunderen voor een boetiekjurk die je misschien maar één keer in je leven draagt? Dat is de gedachtegang van modemerk Y.A.S., dat een bridal collectie met een zacht prijsje heeft uitgebracht. Van een jumpsuit met wijde cropped pijpen tot een klassieke elegante jurk of een off-white exemplaar uitgevoerd in romantisch kantwerk: elke bruid in spe vindt iets naar haar zin. Ook leuk is dat de collectie bestaat uit verschillende tops, rokken en blouses die je kan combineren tot jouw perfecte bruidslook.

Prijzen starten vanaf € 49,99. Alle stuks zijn verkrijgbaar in de volgende verkooppunten: Sally 4th in ’s Gravenwezel - ILS – I Love Shopping in Lille - VELVET in Hoogstraten - LUV in Oostende - Anna & Julia in Tessenderlo. Vanaf 23 januari kan je ook terecht in Juttu.

Reformation

Het duurzame modelabel Reformation brengt elk jaar een nieuwe trouwcollectie uit, en dat is nu niet anders. De nieuwe lijn kan je nog het best omschrijven als sexy en speels. Denk: diepe decolleté’s, jurken met een hoge split en off-shoulder-mouwen. Niet alleen de bride-to-be vindt er haar gading, ook de bruidsmeisjes én gasten kunnen er het kleed van hun dromen vinden.

Prijzen starten vanaf € 250. Alle jurken zijn online verkrijgbaar.

Sessùn

De Sessùn Wedding-collectie richt zich op de moderne, unieke vrouw, die zichzelf door en door kent, zo staat de lezen op de site van het Franse modelabel. Elegant, verleidelijk, zonder té hard op te vallen. Zo omschrijven ze hun lijn zelf. Concreet vertaalt zich dat in romantische jurken met kant, parels of pluimen. Wie wil, kan in één klap een bijpassend vestje of paar schoenen kopen.

Prijzen starten vanaf € 135. Alle stuks zijn online verkrijgbaar.

VILA

VILA trekt dit voorjaar de retro toets. Dankzij de kanten details, de losse silhouetten en korte mouwen roept de lijn een vintage romantisch gevoel op. Voor de bohemien bruid is er een jurk met zachte crèmetint. Liever hagelwit? Dan is de jurk met de subtiele V-hals een favoriet. Bruidsmeisjes stralen dan weer in zachte pastelkleuren.

Prijzen starten vanaf € 49,99. Vanaf februari zijn de stuks verkrijgbaar bij ZEB, ILS, Velvet Store en Deleye.