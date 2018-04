Britse Vogue zet voor het eerst een model met een hoofddoek op de cover TVM

03 april 2018

14u09 1 Style De 20-jarige Halima Aden pronkt op de cover van de Britse Vogue en dat is een unicum voor het blad. De Somalisch-Amerikaanse moslima draagt namelijk een hoofddoek, en in de 102-jarige geschiedenis van het modemagazine was er nooit eerder een gesluierd model op de cover te zien. Ze poseert naast 8 andere vrouwen, die het toonbeeld van diversiteit zijn.

Toen Halima Aden ongeveer twee jaar geleden deelnam aan een Amerikaanse missverkiezing en het podium in boerkini betrad tijdens de bikinironde, kreeg ze daar zowel positieve als negatieve reacties op. Ze won de verkiezing uiteindelijk niet, maar kreeg wel prompt een modellencontract aangeboden bij een van de grootste modellenbureaus ter wereld: IMG.

Haar eerste klus was er meteen een van formaat, namelijk de Yeezy-show van Kanye West vorig jaar. Dat deed ze zoals altijd met hoofddoek op, net zoals ze ook met hijab aan poseerde voor de cover van het gerenommeerde CR Fashion Book, Allure, Glamour en Vogue Arabia. De 20-jarige schone heeft ook al heel wat catwalkshows op haar palmares staan en daar mag ze dus nu ook nog een covershoot voor de Britse Vogue aan toevoegen.

@voguearabia ❤️ #dubai🇦🇪 Een foto die is geplaatst door null (@halima) op 04 mrt 2018 om 20:35 CET

Hoofdredacteur Edward Enninful koos voor deze editie 9 modellen uit die naar zijn mening het gezicht van de mode aan het veranderen zijn. Onder hen dus Aden met hoofddoek aan, maar ook een plussize model en een Aziatisch meisje. Modellen in alle vormen, kleuren en maten kortom en daar is Enninful bijzonder trots op. In zijn voorwoord schrijft hij: “Wanneer ik diversiteit zeg, wil ik duidelijk maken dat het voor mij niet enkel om zwart en wit gaat. Het gaat veel verder dan dat: seksualiteit, lichaamsbouw, socio-economische achtergrond, religie en huidskleur. Dat is wat ik met deze cover wil bewijzen en tegelijkertijd vieren.”