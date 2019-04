Britse Lush stopt met sociale media Liesbeth De Corte

11 april 2019

13u57 0 Style Tegenwoordig heeft iedereen een account op Facebook, Instagram of Twitter. De laatste zet van Lush is dan ook zeer opmerkelijk. De Britse divisie van het cosmeticamerk heeft besloten om zijn socialemediakanalen niet langer te gebruiken. “We willen weer écht communiceren met onze klanten.”

Het wereldwijde web bulkt van de talrijke beautybloggers en influencers. Kylie Jenner - de ongekroonde koningin van het online beautywereldje - en haar duizenden conculega’s prijzen elke dag hun favoriete producten aan op Instagram. En ze verdienen daar een aardig centje aan. Ook Lush zwierde geregeld foto’s van z'n kleurrijke bruisballen en zeeprepen online, maar daar komt nu een einde aan.

“Raar maar waar: sociale media maken het ons steeds moeilijker om rechtstreeks te communiceren met onze klanten. We zijn het beu om te moeten opboksen tegen algoritmes, en we willen niet betalen om in je feed te verschijnen. Daarom hebben we ervoor gekozen om onze socialemediakanalen stop te zetten”, zo verklaart de Britse divisie van het bedrijf z’n keuze. “We willen weer écht communiceren met onze klanten.”

Wat nu? Wie met een vraag zit, kan een mailtje sturen of een beroep doen op de chatdienst van de website. Of lekker traditioneel telefoneren, dat kan ook. “Dit is niet het einde, gewoon het begin van iets nieuws”, zo klinken de laatste woorden van het bedrijf op Instagram. Of hetzelfde zal gebeuren in ons land, kan pr-manager Ruby van Hoorn nog niet met zekerheid zeggen.