Brits model Edie Campbell ‘te dik’ om modeweek te openen Margo Verhasselt

25 november 2019

11u28

De Britse Edie Campbell werkte al voor Burberry en Dior, maar kreeg dit jaar wel van een merk te horen dat ze 'te dik' was om de modeweek van Milaan te openen.

“Mijn agent had wat gekonkelfoes opgevangen en moest me dan bellen om me te vertellen dat het pasmoment blijkbaar ‘moeilijk’ verlopen was en dat ik ‘wat zwaarder was dan vorig jaar’”. Het model vertelt aan de Britse krant The Guardan dat ze woedend was om zoiets op zo’n manier te weten te komen.

Campbell liep tijdens de modeweek van Milaan voor de lente/zomer-collectie van 2020 voor onder andere Versace, Fendi en Philosophy, maar wil de naam van het label waarover het gaat niet noemen. Het is niet de eerste keer dat Edie zich uitspreekt over de modewereld. In 2017 schreef ze een open brief die gepubliceerd werd op WWD over hoe slecht modellen vaak behandeld worden. “We werken in een cultuur die misbruik gewoon accepteert”, schreef ze toen. “Het kan gaan over het ritueel waarbij modellen vernederd worden, assistenten gekleineerd, machtsspelletjes en geroep en getier. We beschouwen het gewoon als een onderdeel van de job.”