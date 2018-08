Brits magazine Tatler lovend over Antwerps transgendermodel Timon Van Mechelen

07 augustus 2018

10u50 0 Style Begin dit jaar sierde Maxim Magnus (20) nog de cover van het modenummer van NINA, nu wordt ze door het Britse magazine Tatler de hemel in geprezen. De Antwerpse schone is één van de zestien millennials die het blad uitkoos als ‘nieuwelingen die hun generatie definiëren’ voor hun prestigieus septembernummer.

"Ik kies ervoor om open te zijn over het feit dat ik transgender ben omdat ik dus een rolmodel wil zijn. Ikzelf heb nooit zo’n voorbeeld gehad. Er was niemand naar wie ik kon opkijken, ik kon geen persoon volgen die er openlijk over praatte. Ik vind het belangrijk om dat wél te doen,” vertelde Maxim Magnus aan NINA in februari.

Toch vindt ze tegelijkertijd dat het feit dat ze een geslachtsoperatie onderging niet elke keer benoemd moet worden, “because it doesn’t define me”. “Ik vind dat je op gender geen label moet plakken, ik vind dat je nérgens een label op moet kleven trouwens. Die onuitgesproken diversiteit is net zo belangrijk. De modewereld is daarin op goeie weg, naar mijn gevoel." De 20-jarige uit Antwerpen woont momenteel in London en studeert modecommunicatie. Daarnaast doet ze ook modellenwerk. Zo was ze onder andere al te zien in campagnes van Nike en Gucci.

Tatler

"Om een stem en macht te hebben, hoef je anno 2018 niet meer van een rijke of bekende familie af te stammen," schrijft het Britse magazine Tatler over hun nieuwe reeks waarin Magnus te zien is. "Je hebt enkel authenticiteit, creativiteit en talent nodig. En sociale media."

New @tatlermagazine special feature in @zacposen by queen @louiebanksshoots styled by @sophiepera interviews by @tishweinstock - an amazing day, with an amazing team 👰🏻 Een foto die is geplaatst door null (@maximmagnus) op 02 aug 2018 om 14:47 CEST

Tree hugger @maisonvalentino @moffygathornehardy for @tatlermagazine by @louiebanksshoots styling @sophiepera interviews @tishweinstock Een foto die is geplaatst door null (@maximmagnus) op 04 aug 2018 om 17:30 CEST

Ronde billen of opvallende oren, een andere huidskleur, religie of seksuele identiteit: alles kan en alles mag in de mode. Lees er meer over in de nieuwe NINA die volledig in het teken van #diversiteit staat! #ninamagazine Een foto die is geplaatst door null (@nina_hln) op 24 feb 2018 om 08:00 CET