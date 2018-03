Britney Spears is het nieuwe gezicht van modehuis Kenzo TVM

21 maart 2018

09u22 0 Style De 36-jarige zangeres Britney Spears is het nieuwe gezicht van modehuis Kenzo. Meer bepaald van de ‘La Collection Memento N°2’-lijn, een collectie opgedragen aan de oprichter van het Franse merk Kenzo Takada.

Het is al een tijdje geleden dat Spears nog eens een grote modeklus scoorde, maar met haar Europese tour in het verschiet (op 15 augustus treedt ze op in het Antwerpse Sportpaleis, red.) staat ze ook weer op de radar in de modewereld. De campagne voor Kenzo die werd gefotografeerd door Peter Lindbergh is duidelijk geïnspireerd door haar eigen stijl begin jaren 2000. Zo draagt de zangeres onder andere een korte groene sweater die haar navelpiercing en rugtatoeage onthult, een trucker cap in denim en laarzen tot boven haar knieën.

De collectie die zowel items voor vrouwen als mannen omvat is nu online te koop en in de winkels van Kenzo. Alle campagnebeelden vind je hieronder.

BRITNEY SPEARS is the quintessential queen of denim and the new face of @kenzo, photographed by @therealpeterlindbergh. Visit KENZO.com to discover the new iconic campaign. @britneyspears @kenzo #KenzoLovesBritney #KENZO #CollectionMemento2 Een foto die is geplaatst door null (@kenzo) op 20 mrt 2018 om 16:52 CET

BRITNEY SPEARS is the new face of @kenzo! The Queen of Pop was photographed by @therealpeterlindbergh for the new @kenzo campaign, featuring the iconic Bamboo Tiger print. Discover the campaign on KENZO.com. @britneyspears @kenzo #KenzoLovesBritney #KENZO #CollectionMemento2 Een foto die is geplaatst door null (@kenzo) op 20 mrt 2018 om 16:31 CET

BRITNEY SPEARS embodies the new @kenzo campaign photographed by @therealpeterlindbergh, featuring the cropped 'Jumping Tiger' sweatshirt. Visit KENZO.com to discover the new iconic campaign. @britneyspears @kenzo #KenzoLovesBritney #KENZO #CollectionMemento2 Een foto die is geplaatst door null (@kenzo) op 20 mrt 2018 om 17:11 CET

La Collection Memento No2 from @KENZO 📷: @therealpeterlindbergh #kenzolovesbritney #collectionmemento2 Een foto die is geplaatst door null (@britneyspears) op 20 mrt 2018 om 20:00 CET