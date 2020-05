British Fashion Council en Vogue springen in de bres voor ontwerpers Margo Verhasselt

13 mei 2020

16u13 0 Style Normaal gezien kiest the British Fashion Council (BFC) ieder jaar een winnaar uit voor hun BFC/Vogue Designer Fashion Fund in maart. Maar dat was dit jaar niet het geval. De non-profitorganisatie heeft besloten om het prijzengeld (dit jaar zo'n 1.000.000 pond) te verdelen onder de finalisten.

De modewereld werd zwaar getroffen door het coronavirus. Winkels sloten de deuren, fabrieken werden stilgelegd en modeshows werden afgelast. Genoeg reden voor het BFC en de Britse Vogue om dit jaar hun prijs niet uit te reiken aan één ontwerper, maar aan alle 37 finalisten. “De voorbije weken kwamen er heel wat aanvragen binnen van Britse ontwerpers van over het hele land. Ze vroegen allemaal steun voor hun zaak. De vraag is enorm”, stelt BFC Ceo Caroline Rush. “We hopen dat we met deze actie zo veel mogelijk zaken kunnen redden en daarmee de toekomst en groei van de Britse mode kunnen verzekeren.”

Ieder jaar reikt het British Fashion Council samen met de Britse Vogue de BFC Vogue Designer Fashion Fund uit. De winnaar ontvangt een jaar lang begeleiding en 200.000 pond (270.000 euro) aan prijzengeld om zijn of haar label wereldwijd uit te breiden. Dit jaar sloeg de organisatie de handen in elkaar met labels als Alexander McQueen, Browns en the Coach Foundation om de som te vergroten. Alle finalisten krijgen naast een geldsom ook begeleiding.

Maar dat is nog niet alles. Het BFC wil in totaal 50 miljoen pond (56,5 miljoen euro) verzamelen om nog meer designers te helpen. De organisatie ging ook al aankloppen bij de Britse overheid daarvoor. Telkens wanneer de organisatie 500.000 pond (565.000 euro) verzamelt, zal er geld naar een vragende partij gaan.

Het Bfc Foundation Fashion Fund gaat naar:

Alighieri

16Arlington

Ahluwalia

Aries

ART SCHOOL

Bethany Williams

Bianca Saunders

Chalayan

Charles Jeffrey LOVERBOY

Chopova Lowena

Craig Green

David Koma

E. Tautz

E.L.V. Denim

Edeline Lee

EFTYCHIA

Halpern

King & Tuckfield

Kwaidan Editions

Liam Hodges

Matty Bovan

Metier

Nabil Nayal

NEOUS

Nicholas Daley

palmer//harding

Paper London

Paria Farzaneh

Per Gotesson

Phoebe English

RAEBURN

Rejina Pyo

Richard Malone

Richard Quinn

ROKSANDA

Stefan Cooke

Toogood