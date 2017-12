Breekbaar haar, wat doe je daar eigenlijk aan? Sophie Vereycken

54 procent van de Belgischhe vrouwen ligt wel eens met haar haardos in de knoop. Letterlijk, maar ook figuurlijk. Zo geeft half vrouwelijk België immers aan te worstelen met breekbare en doffe lokken, die ook nog eens weinig volume hebben. Gewoon pech? Misschien wel, maar dat wil niet zeggen dat je er niets aan kan doen.

Helaas kunnen we voorlopig nog geen grote schuldige aanwijzen. De gezondheid van ons haar hangt van heel veel verschillende factoren af: zwangerschap, ouderdom en stress, maar ook haarkleuringen, -behandelingen en het veranderen van de seizoenen spelen een rol. Het is dan ook niet zo verwonderlijk dat je haren plots een andere textuur hebben dan pakweg een paar maand geleden.

Wil dat zeggen dat we er ons dan maar bij neer moeten leggen? Uiteraard niet. Wie op deze zaken let, komt al een heel eind:

Eet vitamientjes. De mama's wist het al, en gelijk hadden ze. Vitamientjes zijn belangrijk. Voor je gezondheid, én voor je haar. Een tekort aan vitaminen veroorzaakt namelijk broze lokken, en dat willen we net niet. Haal dus nog maar zo'n zak mandarijntjes in huis!

Gebruik de juiste verzorging. Van shampoo tot conditioner, een beschermende hittespray tot een maskertje na het zonnebaden: zorg ervoor dat je haren niets te kort komen. Worden je haren snel vet? Kies dan niet voor een voedende shampoo en conditioner, maar eerder voor een luchtige gelconditioner en een shampoo die extra volume geeft. Gaat je haar snel pluizen, of is het net erg broos? Dan kan je wel naar de rijkere texturen gaan. Ken je haar, en speel daarop in met de juiste producten.

Wees niet bang van de kapper. Ze mogen dan wel een vlijmscherpe schaar hebben, daar verrichten ze alleen maar goede daden mee. Bovendien is het net een goed idee om af en toe de puntjes te laten bijknippen, zo voorkom je dat je haren steeds vroeger gaan splitsen en je lokken er al snel droog en doods gaan uitzien.

Borstel zachtjes. Begin nooit aan de haarwortel met borstelen, dat zorgt ervoor dat je haar sneller breekt. Behandel je haar zo zacht mogelijk, en start onderaan, waarna je stukje per stukje naar boven toe werkt. Ga ook nooit op nat haar tekeer met de borstel, dat is namelijk veel breekbaarder dan droog haar. Wacht tot je haren handdoekdroog zijn, en gebruik liefst een kam of borstel met tanden die ver uit elkaar staan, zo trek je je haren minder snel kapot.