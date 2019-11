Bouclé en bomen in huis: dit zijn de interieurtrends voor 2020 Liesbeth De Corte

15 november 2019

08u06 0 Style Vrijdag gaat COCOON, de grootste woonbeurs van ons land, van start. Het ideale moment om even stil te staan bij je eigen interieur. Kan het een opsmukbeurt gebruiken? Wij legden ons oor te luisteren bij interieurexpert Nicolette Fox om poolshoogte te nemen van belangrijkste trends voor volgend jaar.

Hoe groener, hoe beter

Hoe groener, hoe beter. En dat mag je letterlijk en figuurlijk interpreteren. “De kleur groen blijft ontzettend populair”, vertelt Nicolette Fox, de hoofdredactrice van het interieurmagazine vtwonen. “Een tijd geleden zag je plots muntgroen opduiken, en elk jaar komt daar een nieuwe variant bij. Denk maar aan legergroen, olijfgroen of donkere mosterdtinten.”

Daarnaast willen mensen zich ook vaker omringen door duurzaam design en daar passen merken zich aan aan. “Steeds meer labels kiezen voor gerecycleerde materialen of materialen die snel afbreekbaar zijn. Vooral jonge ontwerpers durven creatief uit de hoek te komen. Zij persen bijvoorbeeld afval samen tot het lijkt op hout.”

Back to basics

Brown is the new black, ook in het decowereldje, meent Fox. “Zwart oogt voor veel mensen te hard, bruin komt daarentegen veel zachter over”, legt ze uit. “Tegenwoordig willen mensen dat hun huis een rustige en warme uitstraling heeft. Daarom kiezen ze voor milde tinten en natuurlijke materialen, maar ook voor cirkelvormige meubels zoals ronde lampen en eettafels.”

Marmer en fluweel zijn blijvers

“De trend van fluweel is al eventjes onder ons, en is niet van plan om weg te gaan. Wel krijgt het langzaam aan concurrentie van bouclé, een zachte stof met krulletjes”, aldus Fox. “Ook marmer blijft geliefd, maar ik merk dat er meer gevarieerd wordt met het materiaal. Waar je in het begin vooral wit marmer met grijze aders zag, zie je nu ook groene en roze aders of zwart marmer.”

Nog volgens Fox zijn alle materialen die luxe uitstralen bezig aan een opmars. Naast marmer en fluweel zie je bijvoorbeeld ook vaker gekleurd glas, onder meer bij servies, vazen, maar ook bij spiegels die worden voorzien van een gekleurd laagje.

Romantiek à volonté

We weten het al eventjes: de Scandinavische interieurstijl is over zijn hoogtepunt heen. In plaats van witte muren, licht houten meubilair en onpersoonlijke quotes in een kader mag het allemaal wat warmer en romantischer zijn. “Eerst en vooral: er is helemaal niets mis met witte muren”, nuanceert Fox. “Maar je merkt wel dat er een kleine verschuiving is. Mensen kiezen steeds vaker voor kleur. Subtiel, of net opvallend zoals donkergroen of oudroze. Ze durven zelfs hun plafonds te voorzien van een kleurtje. Daarnaast experimenteren mensen vaker met bloemdessins, vintage accessoires of geurkaarsen voor een romantische toets aan hun interieur.”

Urban jungle blijft groeien

Steeds meer mensen halen kamperplanten in huis, met een urban jungle als doel. En die planten worden ook steeds groter, voorspelt Fox. “Quasi iedereen is ondertussen bezweken voor de jungletrend. Wie echt wil opvallen, haalt volgend jaar gigaplanten of bomen in huis.”