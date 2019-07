Botox hier, filler daar: selfies verlagen de stap naar plastische chirurgie Liesbeth De Corte

02 juli 2019

10u58

Bron: HLN, De Morgen 0 Style Grote ogen, volle lippen, opvallende jukbeenderen en een huid waar Sneeuwwitje voor zou tekenen. Dankzij sociale media en filters is het allemaal mogelijk. En dat heeft zo z’n invloed op het echte leven. Volgens een nieuwe studie zouden mensen die geregeld selfies maken sneller geneigd zijn naar een plastische chirurg te gaan.

Door apps als Snapchat en Instagram is het gebruik van filters schering en inslag geworden. Met enkele tikken op het scherm wordt je huid helemaal egaal of krijg je een smallere snoet, een effect dat steeds meer mensen ook in het echte leven willen bekomen. Volgens een nieuwe studie, die gepubliceerd is in het wetenschappelijke blad JAMA Facial Plastic Surgery, tonen mensen die geregeld in de weer zijn sociale media ook meer interesse in plastische chirurgie.

Voor het onderzoek werd aan 252 mensen tussen 18 en 55 jaar oud gevraagd om een enquête in te vullen. Daarin stonden onder meer vragen over hun socialemediagebruik, hun zelfbeeld en hun mening over cosmetische ingrepen. Wat blijkt? Mensen die vaak YouTube, Tinder, Snapchat en fotobewerkingsapps gebruiken, zien geen graten in plastische chirurgie.

Met een selfie naar de dokter

Het is niet de eerste keer dat dit fenomeen aangekaart wordt. Vorig jaar trokken enkele specialisten al aan de alarmbel. Zij schreven toen in hetzelfde vaktijdschrift dat tienermeisjes die regelmatig hun foto’s bijwerken, meer bezorgd zijn over hun uiterlijk. In Amerika gaat het zelfs zo ver dat patiënten aankloppen bij een plastische chirurg met een selfie, die met fotofilters is bijgewerkt tot de perfecte versie van zichzelf.

“Amerikaanse proporties neemt het hier nog niet aan, maar zelf kom ik het toch één tot twee keer per maand tegen”, zei Bart Decoopman, plastisch en esthetisch chirurg in Brugge, eerder al aan HLN. “Vooral de jongere generatie wil eruitzien als op een bijgewerkte Facebook-foto die voor een recordaantal likes zorgde. Mensen gaan nu eenmaal op zoek naar hun ideaalbeeld. Tegenwoordig bestaan er ook genoeg eenvoudige programma’s om jezelf te ‘corrigeren’. Zeker als er dan veel positieve respons volgt, willen sommigen dat resultaat ook in werkelijkheid.”

Dokter Ingrid van Riet, die als dermatologe bij Carpe Clinic in Antwerpen ook cosmetische behandelingen uitvoert, heeft nog niet meegemaakt dat klanten met selfies komen aandraven. Al denkt ze wel dat onze selfiedrang de stap naar plastische chirurgie verkleind heeft. “We gaan ons steeds meer spiegelen aan wat we op die sociale media zien, denken dat dat echt is. De vraag om de lippen wat op te vullen, de kaaklijn aan te passen of de huidtextuur te verbeteren kregen we al langer, maar die neemt de laatste jaren wel exponentieel toe. Misschien omdat mensen zichzelf nu vaker te zien krijgen door die filters, en tevreden zijn met het resultaat.” Van Riet benadrukt wel dat een goed consult vooraf noodzakelijk is, om onrealistische eisen het hoofd te bieden.