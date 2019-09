Borstkankeroverlever toont littekens op de catwalk Margo Verhasselt

09 september 2019

09u44 0 Style Ericka Hart liep afgelopen weekend topless op de catwalk. Het Amerikaanse model overleefde borstkanker en wou op deze manier lotgenoten een hart onder de riem steken.

Inclusie is altijd een kernwoord geweest voor het Amerikaanse modelabel Chromat. Ontwerpster Becca McCharen-Tran doet er dan ook ieder jaar opnieuw alles aan om haar show zo divers mogelijk te maken. Dit jaar was dat geen uitzondering, want Ericka Hart liep net zoals vorig jaar mee en toonde zelfs haar littekens van haar borstoperatie. Hart was 28 toen in 2014 bij haar borstkanker werd vastgesteld. Ze onderging een dubbele mastectomie (borstamputatie) en kreeg daarna borstherstellende chirurgie.

Chromat werd in 2010 gelanceerd door Becca McCharen-Tan, en specialiseert zich in futuristisch ogende lingerie, jurken en sportkleren. Al van in het begin draagt de ontwerpster diversiteit hoog in het vaandel en dat was ook dit seizoen niet anders.