Bono ziet zijn modelabel Edun verdwijnen Liesbeth De Corte

29 juni 2018

09u24

Bron: Business of Fashion 0 Style Modebedrijf LVMH gaat zijn aandelen in Edun opnieuw verkopen aan de oprichters van het duurzame fashion label, Bono en zijn vrouw Ali Hewson. Het lijkt er op dat het merk ophoudt te bestaan.

Het koppel heeft het modelabel opgericht in 2004. Zo'n vijf jaar later investeerde Louis Vuitton Moët Henessy (LVMH) voor een eerste keer in Edun en kreeg het uiteindelijk een minderheidsbelang van 49 procent in handen. Die aandelen worden nu door de Franse luxegroep van de hand gedaan. Concreet wil dat zeggen dat de lente en zomercollectie voor 2018 de laatste zal zijn die nog gemaakt wordt, schrijft Business of Fashion. En de enige winkel van het label, die in New York, heeft eind mei al de deuren gesloten. Hoe de toekomst van Edun er verder uitziet, is nog onduidelijk.

Het einde van Edun is best bijzonder, want het was een van de allereerste groene modemerken ooit. Zo wilden de frontman van U2 en zijn wederhelft fair fashion en de handel in Afrika promoten, onder meer door samen te werken met Afrikaanse gevestigde waarden en designers.