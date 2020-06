Bonenstaak of buikje? Gilles van Bouwel geeft kledingadvies voor elk type man David Devriendt en Hilde Geudens

07 juni 2020

11u08 0 Style Gezet of atletisch? Korte benen of buikje? Zo kleed je je het best volgens je figuur, heren. Gilles van Bouwel toont de weg.

Type 1: de bonenstaak

Gilles: “Zelf ben ik met mijn 1 meter 93 eerder dit type. Hier is de pasvorm alles. Als je te strakke kleren draagt, zie je er nog slanker uit. Ga voor oversized, en je ziet er al snel uit als een schriel ventje in te grote kleren. Wat je bijvoorbeeld vaak ziet, zijn die T-shirts met superbrede mouwen. Niet doen, want zo lijken je armen tandenstokers. Horizontale ­strepen, vooral ter hoogte van de borstkas, maken je breder. Ook laagjes helpen. Met een jasje of blazer creëer je de illusie van bredere schouders. Ik doe dat niet, maar wie dat wil, kan ook gaan voor extra schoudervulling.”

Kies voor een hawaïhemd want... Zo leg je het accent op je bovenlichaam met felle kleuren en opvallende prints.

Unisex katoenen shirt van Lacoste x Jeremyville, 140 euro, online te koop.

Broek van Filippa K, 144 euro in plaats van 240 euro, online te koop.

Sandalen van Geox, 99,99 euro, via Sarenza te koop.

Kies voor een kort jasje want... Een korte jack breekt een lang silhouet. Door onder een wit bovenstuk een donkere broek te dragen, lijkt je romp breder.

Jas van Lois, 199,95 euro, online te koop.

Broek van Q/S designed by men, 49,99 euro, online te koop.

Schoenen van Mango, 39,99 euro, online en in de winkels te koop.

Trui van Paul Smith, 175 euro, online te koop.

Kies voor een pastelpak want ... De lichte kleur doet je forser lijken.

Blazer van Drykorn, 259,95 euro, online te koop.

Broek van Drykorn, 139,95 euro, online te koop.

T-shirt van Mango, 25,99 euro, online en in de winkels te koop.

Schoenen van Arket, 79 euro, online en in de winkels te koop.

Type 2: gezet & rond

Gilles: “Het allerbelangrijkste is de pasvorm. Een nauw aansluitende trui zet je vetrolletjes in de kijker. Maar draag een te grote trui en je lijkt nog voller. Een monochrome look in één kleurenpalet is altijd een goed idee. Als het kleurcontrast tussen boven en onder te groot is, vestig je de aandacht op je buik. Kies daarom altijd een riem in dezelfde kleur als je broek.”

Kies voor een polo want ... Een donkerkleurige polo van een stevige, kwalitatieve stof is ideaal om een buik te verdoezelen.

Polo van McGregor, 89,95 euro, online te koop.

Jeansbroek van Massimo Dutti, 59,95 euro, online en in de winkels te koop.

Horloge van Danish Design, 139 euro, online te koop.

Schoenen van Fred Perry, 110 euro, via JD SPorts te koop.

Kies voor laagjes want ... Zo doorbreek je het vlak en dat maakt slanker. Laat bijvoorbeeld het hemd open en zorg voor contrast met de kleren eronder.

Hemd van Filippa K, 99 euro in plaats van 165 euro, online en in de winkels te koop.

T-shirt van Strellson, 39,95 euro, online te koop.

Broek van Strellson, 139 euro, online te koop.

Schoenen van Steve Madden, 129,99 euro, online te koop.

Type 3: atletisch

Gilles: “Je zou denken dat dit type geen problemen heeft. De V-vorm is het ideale lichaam voor veel mannen. Maar in de ­confectie vinden gespierde mannen vaak hun gading niet. Als je een hemd koopt voor brede schouders, zal vaak ook de stof beneden te breed zijn, waardoor je slanke taille minder opvalt. Draag zeker geen skinny jeans. Dat is een te groot contrast met je gespierde bovenlichaam en zorgt voor een jerommeke-effect.”

Kies voor denim + denim want ... Een rechte jeans in een lichtere kleur maakt je onderkant wat breder.

Jeanshemd van Arket, 89 euro, online en in de winkels te koop.

Jeansbroek van Pepe Jeans, 105 euro, online te koop.

Hoed van Mango, 19,99 euro, online en in de winkels te koop.

Kies voor een printbroek want ... Het geeft meer body aan je onderlichaam. Niet twijfelen, en ga dus gerust voor die broek met een grote, opvallende print.

Broek van Guess, 99,90 euro, online te koop.

Shirt van Brax, 89,95 euro, online te koop.

Schoenen van Zara, 39,99 euro, online en in de winkels te koop.

Kies voor een v-hals want ... Een V-hals maakt de nek langer. Kies bovendien T-shirts niet te strak. Het is niet nodig om al je spieren maximaal in de spotlight te zetten.

T-shirt van American Vintage, 50 euro, online en in de winkels te koop.

Jeansbroek van Guess, 109,90 euro, online te koop.

Zonnebril van Moncler, 320 euro, in de winkels te koop.

Schoenen van Floris van Bommel, 219,95 euro, online te koop.